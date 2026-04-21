Bug szívta ki a színeket az Instagramra feltöltött fotókról

A képmegosztó kijavította a hibát, de egyes felhasználóktól még türelmet kér.

Egy technikai probléma miatt teljesen indokolatlanul több Instagram-felhasználó korábban színes fotói változtak át fekete-fehér képekké – erősítette meg a Meta a problémát, miután a közösségi médiát ellepték az értetlenkedő bejegyzések. A fiókok korlátozott körét érintő bug a HDR-fotók esetében jelentkezett április 18-19. közt, de egyeseknél már régebb óta fenn állt a probléma.

A képmegosztó azóta elhárította a hibát, de előfordulhat, hogy bizonyos fiókoknál még mindig a fekete-fehér képek jelennek meg, az érintetteknek ez esetben pár nap türelmet kér a cég a visszaállításhoz. Bár a színkezelési hiba nem a világvége, egy olyan vizualitásra támaszkodó platform esetében, mint az Instagram érzékenyebb téma.

A HDR (High Dynamic Range) képek kezelése összetettebb, mint a hagyományos (SDR) képeké, mivel több adatot tartalmaznak a fényerőről és színmélységről a pontosabb megjelenítés érdekében, viszont érzékenyebbek a feldolgozási hibákra. Ugyan a Meta hivatalos magyarázattal még nem állt elő, de a bug valószínűleg a renderelés, a színprofilok kezelése, vagy a különböző eszközök közötti kompatibilitás terén merülhetett fel, és jól példázza, hogy a modern alkalmazásokban a médiakezelés már egy összetettebb dolog.

Via Engadget.