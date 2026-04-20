Az emberi rekordot megdöntve futotta le egy robot a pekingi félmaratont

Idén kicsit kevésbé alakult burleszkszerűen a pekingi robot-félmaraton, ahol az első helyezett már az emberi világrekordot megdöntve ért célba.

A robotika és a sport egyelőre egy meglehetősen vékony mezsgyén találkozik egymással, ám a technológiai fejlődéssel lassacskán ezek a tabuk is ledőlnek.

Itt van például az a pekingi félmaraton, ahol tavaly azért nem lehetett a tervezett időben elrajtolni a robotokkal, mert elfújta volna őket a nagy szél, most meg idén a Honor (igen, ez az a Honor) robotja lefutotta a távot 50 perc 26 másodperc alatt, ezzel

6 perccel és 54 másodperccel megdöntve Jacob Kimplimo márciusban felállított világrekordját.

A helyi média tudósítása szerint a befutó amúgy nem volt teljesen zökkenőmentes, a robot ugyanis bár teljesen autonóm módon lefutotta a távot, a cél előtt nagyjából száz méterrel nekifutott a kordonnak és feldőlt.

Ezen a ponton jelentek meg a hordágyas mérnökök, akik gyorsan talpra segítették a meglehetősen ijesztően mozgó eszközt, mely aztán végül magabiztosan szakította át a célszalagot.