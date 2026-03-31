Egy nappal hamarabb jött el április 1. a kínai apple-felhasználóknak
Az Apple Intelligence megoldáscsomag számos egyéb Apple-szolgáltatással együtt tiltva van a kínai piacon, azzal, hogy bármelyik pillanatban megérkezhet a szükséges engedély az illetékes pártbizottságtól az induláshoz.
Tegnap kínai Apple-rajongók tömegeinek futott össze a könny a szemükben, amikor meglátták, hogy a készülékük menüstruktúrájában megjelent az Apple Intelligence menüpont, aminek hamar ténylegesen sírás lett a vége, mivel amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment a rég várt funkciófrissítés.
A miértre ki más adna magyarázatot, mint a Bloomberg Apple-specialistája, Mark Gurman, aki X-re kitett posztjában közölte, hogy az Apple Intelligence "véletlenül" rajtolt el tegnap Kínában és nem várható a napokban semmilyen élesítés, valamint az esetnek semmi köze az iOS operációs rendszer 26.5 -ös első bétaverziójának megjelenéséhez.
Az Apple Intelligence valójában - ahogy a tegnap történtek is rámutattak - hónapok óta startra kész Kínában, ám a helyi jogszabályok értelmében ehhez a cégnek egy lokális partnert kéne találnia, majd engedélyeztetnie kellene az egész rendszert a kínai pártvezetéssel.
A partner amúgy már régóta megvan az Alibaba személyében, az illetékes vezetők pedig lehet, hogy most már inkább megvárják, hogy az Apple végre egy értelmezhető AI-megoldást építsen az iOS-be, ami a legfrissebb kiszivárgott információk szerint nem várható a 27-es főverziónál előbb.
Via The Verge.