Az Apple Intelligence funkciói a megjelenésük óta nem találják meg az utat a világ második legnagyobb piacára, Kínába. Tegnap azonban ha csak pár órára is, de minden kínai Apple-rajongó szívében felcsillanhatott a remény.

Az Apple Intelligence megoldáscsomag számos egyéb Apple-szolgáltatással együtt tiltva van a kínai piacon, azzal, hogy bármelyik pillanatban megérkezhet a szükséges engedély az illetékes pártbizottságtól az induláshoz.

Tegnap kínai Apple-rajongók tömegeinek futott össze a könny a szemükben, amikor meglátták, hogy a készülékük menüstruktúrájában megjelent az Apple Intelligence menüpont, aminek hamar ténylegesen sírás lett a vége, mivel amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment a rég várt funkciófrissítés.

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek. Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

A miértre ki más adna magyarázatot, mint a Bloomberg Apple-specialistája, Mark Gurman, aki X-re kitett posztjában közölte, hogy az Apple Intelligence "véletlenül" rajtolt el tegnap Kínában és nem várható a napokban semmilyen élesítés, valamint az esetnek semmi köze az iOS operációs rendszer 26.5 -ös első bétaverziójának megjelenéséhez.

Az Apple Intelligence valójában - ahogy a tegnap történtek is rámutattak - hónapok óta startra kész Kínában, ám a helyi jogszabályok értelmében ehhez a cégnek egy lokális partnert kéne találnia, majd engedélyeztetnie kellene az egész rendszert a kínai pártvezetéssel.

A partner amúgy már régóta megvan az Alibaba személyében, az illetékes vezetők pedig lehet, hogy most már inkább megvárják, hogy az Apple végre egy értelmezhető AI-megoldást építsen az iOS-be, ami a legfrissebb kiszivárgott információk szerint nem várható a 27-es főverziónál előbb.

Via The Verge.