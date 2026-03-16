Pikachu segítheti a pontos pizzakiszállítást

Merőben érdekes módszerrel próbálkozik a Pokémon egykori tulajdonosából tavaly kivált Niantic Spatial a világ egyik legnépszerűbb AR-játékának játékosai által összegyűjtött gigászi lokációs adathalmaz hasznosítására.

A Pokémon Go minden idők egyik legnépszerűbb AR-mobiljátékaként felhasználók százmillióit vonzotta fénykorában és még ma is jóval százmillió felett jár a platformon jelen lévő aktív játékosok száma, akik a mobiljukkal bejárták és önként körbefotózták, vagyis beszkennelték a világ összes (nagy)városát.

Az így összeállt gigászi, nagyjából 30 milliárd fotót tartalmazó fényképhalmazból a cégből tavaly kivált Niantic Spatial egy tűpontos tájékozódásra alkalmas AI-modellt tanított, melyet elsősorban fuvarozást, illetve futártevékenységet végző robotok pontos tájékozódásához lehet felhasználni.

A MIT Technology Review cikke szerint a Pokémon-jétékosok által felépített világmodellt már teszteli is a startup a Coco Robotics nevű kiszállítócéggel, mely öt amerikai nagyvárosban és Helsinkiben üzemelteti a flottáját.

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

A Coco elmondása alapján a kiszállítást végző önműködő gurulóalkalmatosságok tájékozódását nagy mértékben megnehezíti, hogy a metropoliszokban a GPS-vétel pontossága drasztikusan lecsökkenhet, a rendszer az interferencia miatt pedig akár 50 métert is tévedhet, ami egy háztól-házig kiszállítást végző robot esetében értelemszerűen nem túl szerencsés.

A Niantic Spatial modellje ezzel szemben centiméteres pontosságú lokációs adatokkal képes ellátni a robotot pusztán vizuális tájékozódás alapján. A fejlesztők szerint a modell több millió helyszínt ismer több ezer nézőpont alapján, melyek ráadásul eltérő szögben, időszakban és időjárási körülmények mellett lettek rögzítve.

A felvételek metaadataira és a a robot kamerákon keresztüli vizuális észlelésére (plusz a GPS-vételre) építve a Niantic Spatial szerint jelenleg az a modell világ egyik legpontosabb helymeghatározó rendszere.

A cég ráadásul a robotok útjai során rögzített felvételeket is felhasználja a modell tanításához, ezzel pedig egy olyan, hiperrealisztikus, pontos és a különböző változásokra gyorsan reagáló világtérkép építhető fel, melyet nem elsősorban emberek, hanem gépek fognak használni a jövőben.