Lineáris tévécsatornákat csinált a YouTube-ból egy fejlesztő, mert megirigyelte az anyja kábeltévéjét

Merőben szokatlan módját választotta a YouTube tartalmak disztribúciójához egy angol fejlesztő, aki egy weabappal a hagyományos, lineáris tévécsatornák logikája alapján építette fel a Channel Surfer nevű projektjét.

A channel surfing jelenséggel bizonyára már találkozott mindenki, aki nem ebben az évezredben született - ez az, amikor az ember csak úgy céltalanul nyomkodja a tévé távirányítójának csatornaváltó gombját abban a reményben, hogy majdcsak szembe jön valami érdekes.

Egy brit fejlesztő, Steven Irby ugyanezen a néven futó webappja pontosan ezt az élményt nyújtja, csak éppen YouTube-videókkal.

A Channel Surfer a lináris tévészolgáltatásokhoz hasonlóan kínál egyelőre 40 tematikus (pl. hírműsorok, sport, lifestyle stb.) csatornát, melyek tartalmait 175 YouTube-csatorna és 25 zenei lejátszási lista szolgáltatja.

A "szolgáltatásnak" a hagyományos tévés megoldásokhoz hasonlóan még elektronikus programkalauza is van (EPG), melyek a korábbi és a következő 24 óra műsorait mutatják, a tartalom pedig olyannyira lineáris, hogy nincs se műsorvisszajátszás (catch-up tv), sem előre- vagy hátratekerés (timeshift).

Irby szerint a Channel Surfer ötlete onnan jött, hogy a fejlesztő egyszerűen belefáradt az algoritmusokba és a bőség zavarába, amit a YouTube gigantikus katalógusa kínál és inkább úgy akarta a kedvenc tartalmait fogyasztani videomegosztón, ahogy az édesanyja nézi a kábeltévét. Aki saját listát szeretne szerkeszteni, megteheti, miután feliratkozott Irby hírlevelére, mely minden munkanapon egy találomra kiválasztott URL-t küld csupán el a címzetteknek minimális kommentárral.

Via TechChrunch.