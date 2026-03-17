Egyre jobban bíznak a magyarok a felújított mobilokban

Használt okostelefont vásárolni Magyarországon sokáig egyfajta szerencsejátéknak számított. Akár magánszemélytől, akár valamelyik „GSM-boltból" lett vásárolt, sosem tudhatta a vevő biztosan, mit kapott a pénzéért cserébe, illetve többnyire magára maradt a vásárlás után bármilyen problémával. Mára a gazdasági helyzetnek köszönhetően a használt, illetve felújított mobilok értékesítése annyira jó üzletté kezd válni, hogy a nagy operátorok is belevágtak, köztük a Telekom és a Yettel.

A használt okostelefonok felújításával és értékesítésével foglalkozó francia Recommerce Csoport harmadik alkalommal tette közzé éves jelentését a magyar piacra vonatkozóan, ami alapján

a hazánkban jelenleg használatban lévő okostelefonok 18 százaléka már másodkézből beszerzett használt készülék,

ami 2 százalékos növekedést jelent a korábbi évhez képest, a piac 82 százalékát jelentő új okostelefonokból ezzel szemben egyre kevesebb fogy. Ezzel a magyar piac közelebb lép az európai átlaghoz.

A KANTAR által végzett kutatás másik fontos megállapítása, hogy a magyar piacon jelentősebb elmozdulás történt a professzionális értékesítési csatornák felé, erősödni tűnik a bizalom a strukturált kiskereskedelmi értékesítőkkel szemben. A magyar fogyasztók jellemzően a mobilszolgáltatókhoz fordulnak (38%), ha felújított készülék mellett tették le a voksukat, és csak 26 százalék fordul egyenesen online webshophoz. A Recommerce szerint ez a trend erősödni fog a jövőben, és a magyarok 58 százaléka véli úgy, hogy mobilszolgáltatótól szerezné be következő készülékét. Ez jelentősen meghaladja az uniós 44 százalékos átlagot.

Az árérzékeny magyar vásárlók jelentős része továbbra is a pénzügyi előnyöket, tehát a lényegesebben alacsony árat emeli ki legfőbb szempontként felújított készülékek mellett, bár a fogyasztói prioritások diverzifikálódása egyre láthatóbb. A kedvezőbb ár a vásárlók 72 százalékának elsődleges szempont, amivel előzzük a szomszédos országokat, például Szlovákiát és Csehországot.

Vissza a körforgásba

A kiaknázatlan eszközkészletet jelentő visszatartott mobiltelefonok magas aránya továbbra is kihívás elé állítja a magyar piacot, miközben a kereslet nőtt a használt mobilok iránt. A friss számok szerint a fogyasztók 29 százaléka továbbértékesítette előző készülékét egy másik modellre váltás után, ami 5 százalékkal több, mint 2024-ben. A viszonteladások 9 százaléka távközlési szolgáltatókon keresztül zajlott.

De ez még mindig kevésnek számít, mert a készülékek 48 százaléka a fiókban marad, sok esetben amolyan biztonsági tartalékként, ez az arány pedig az egyik legmagasabbnak számít a régióban. A fogyasztóknak csak 27%-a tervezi jelenlegi eszközének továbbértékesítését, ami jelenleg az egyik legalacsonyabb arány Európában.

Zilai János, a Recommerce országos vezetőjének összegzése szerint a magyar piac kezd felzárkózni az európai átlaghoz a használt okostelefonok adaptációjában, a mobilszolgáltatókba vetett bizalom kimagasló. Erre alapozva megbízható szereplők támogatásával az sem lehetetlen, hogy 2027-re a hazai piacon már 20%-os részesedést érjenek el a használt készülékek. Az eszközmegtartási arány csökkentéséhez azonban szükséges lesz, hogy a felhasználókat a jövőben egyértelmű pénzügyi előnyöket kínáló beszámítási programokkal ösztönözzék a körforgásos gazdaságban való részvételre.