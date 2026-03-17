Hátraarcot nyomott a Meta titkosításban

A Meta hosszú évek óta próbál erősebb védvonalat kínálni üzenetküldésre alkalmas szolgáltatásaiban, Mark Zuckerberg 2019-ben egy mintegy 3000 szavas bejegyzésben méltatta a titkosítás és az adatvédelmi fókuszú megoldások fontosságát a kommunikációs platformokon. A cég ezt nyomatékosítva bejelentette, hogy a következő évek során kvázi újraépíti az Instagramot és a Messengert a végpontig terjedő titkosítás miatt.

A végponti titkosítással (E2EE) védett üzenetek és hívások esetén az üzenetváltás tartalmát csak a kommunikációban résztvevő két fél (azaz két végpont) láthatja, így a Meta sem tudja azokat visszafejteni, ezzel párhuzamosan a rendvédelmi szervek és szakszolgálatok számára is gyakorlatilag lehetetlenné, de legalábbis jóval bonyolultabbá válik az üzenetek visszafejtése. Hogy a bejelentés akkoriban kissé ellentmondásosnak és merésznek tűnt, nem véletlen: többek szerint a vállalat aktívan mozgósította erőforrásait, hogy a Cambridge Analytica botrány után visszaszerezze a felhasználók bizalmát.

Az azóta eltelt években a titkosított üzenetküldés iránti igény csak még inkább erősebbé vált, így kissé értetlenül állnak a szakemberek az előtt, hogy az Instagram weboldalán az egyik support oldalon elrejtve tesz említést arról, hogy a Meta május 8-tól kezdődően megszünteti a végpontok közötti titkosítás támogatását a platformon.

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

A vállalat hivatalos közleménye szerint túl kevés felhasználó választotta az egyébként opt-in titkosított üzenetküldést a privát üzenetekhez, és ezt már elegendő indoknak tartja ahhoz, hogy a lehetőséget kivezesse a következő hónapokban - tehát igaziból a felhasználók hibája. Ugyan Zuckerberg korábban erősen hangoztatta, hogy a titkosított kommunikációnak alapértelmezetté kellene válbia, most egy marginális csoportnak tekinti a titkosított üzenetküldést preferálókat.

Érdekesség, hogy korábban a Messengeren is külön kellett bekapcsolni (opt-in) a titkosítást minden egyes partnerrel folytatott beszélgetés során, de a megoldás egyszerűnek bizonyult: 2023 végén a végponti titkosítást alapértelmezetten bekapcsolták a chatek és hívások esetében egyaránt. A WhatsAppnál 2016-ban sikerült bevezetni a teljes titkosítást, azóta a szöveges chatet, a VoiP hívásokat, a csoportos beszélgetéseket és minden más, a csevegések során küldött adatot is alapértelmezetten titkosít.

Az E2EE igaziból már a kezdetektől fogva megosztó téma a cégen belül is a jelentések alapján. Monika Bickert, a cég tartalompolitikai vezetője korábban felhívta rá a figyelmet, hogy az alapérelmezett titkosítás pajzsként szolgálhat a terroristák és gyermekbántalmazók, szexuális ragadozók számára. Ennek eredményeként a Meta drámaian lassan vezette be az Instagramon a titkosítás lehetőségét - csak 2021-ben kezdte el tesztelni a fejlesztést, és valójában sosem tette elérhetővé széles körben minden régióban. Többek közt ezért sem túl hihető a cég hivatalos magyarázkodása a funkció megszüntetésével kapcsolatban - a Meta sosem adott valódi esélyt arra, hogy a legtöbb felhasználó kipróbálhassa és dönthessen mellette.

Az érme másik oldalán áll, hogy mindeközben a Meta folyamatos nyomás alatt áll világszerte annak érdekében, hogy erősítse meg platformjain a gyermekek védelmét. Mivel az Instagram nagy teret ad a zaklatásnak, a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok terjesztésének, valamint olyan felfedező funkciókkal, melyekkel idegen felhasználókat kötnek össze, nagyobb kockázatokkal kell számolni, mint más egyszerű üzenetküldők esetében, és a titkosított üzenetek még nehezebbé teszik a potenciális visszaélések felderítését.