Újabb kínai chipgyártó kerülhet közelebb az élvonalhoz

A kínai félvezetőgyártás fejlesztése az ázsiai ország egyik kiemelt prioritása a teljes önellátásra képes IT-gazdaság érdekében, különösen miután az amerikai szankciók az elmúlt években gyakorlatilag teljesen elvágták az országot a legfejlettebb chipgyártó-technológiáktól.

A félvezetőipar fejlesztése azonban rendkívül forrás- és időigényes folyamat, az úton azonban ha nem is öles léptekkel, de lassan és biztosan halad előre Kína, mely idővel teljesen házon belül, saját gyártósorokon készült, saját tervezésű chipekkel akarja ellátni a mesterséges intelligencia célú adatközpontokat is.

Ebbe az irányba történhetett a Reuters hivatalosan meg nem erősített információi szerint egy kisebb lépés nemrégiben azzal, hogy az ország második legnagyobb félvezetőgyártó-cége, a Hua Hong Csoport, illetve annak chipgyártó leányvállalata, a Huali Microelectronics közel jár ahhoz, hogy beindítsa a termelést a 7 nanométeres gyártósorokon.

A több fázisból álló gyártás-előkészítési munkálatok a Hua Hong 6-os gyáregységében kezdődtek tavaly, a folyamatnak pedig megrendelői oldalról állítólag aktív részese volt a Huawei Technologies, mely beszállítói részről is érdekelt a termelésben a SiCarrierrel ápolt szoros partneri viszonya révén.

A SiCarrier szállíthatja ugyanis az üzem számára a levilágító egységeket, mely egyben azt is jelentheti, hogy Kína immár a fejlett litográfiai berendezések szintjén is képes lehet záros időn belül bizonyos szintű önellátásra.

E tekintetben fontos szempont, hogy bár a legnagyobb kínai chipgyártónak számító SMIC-nél már működésbe álltak a 7 nm-es gyártósorok, azok az ASML gépeire épülnek, ugyanakkor a képzett személyzet hiányát jól mutatja, hogy a holland gyártó gépei kínai kézben, illetve az ASML támogatása nélkül sokkal rosszabb gyártási kihozatal mellett üzemelnek.