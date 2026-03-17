Nagyot nyer a Samsung az Nvidia új feldolgozóegységeivel

A Teslával kötött több milliárd dolláros üzlet után újabb nagyhal ügyfelet talált magának a Samsung Electronics bérgyártó üzletága - konkrétan a legnagyobb hal, az Nvidia képében.

Jensen Huang, a világ legértékesebb cégének vezérigazgatója a vállalat szokásos évi fejlesztői konferenciáján, a GTC-n elhangzott nyitóbeszédében felvázolt fejlesztések közül a legfigyelemreméltóbb termék kétségtelenül a Groq inferencia műveletekre optimalizált feldolgozóegysége, a Groq 3 LPU (language processing unit), melynek gyártását a tajvani TSMC helyett a dél-koreai vállalat chipgyártó üzletága végzi.

A Groq LP30 típusú chipek a Samsung foundry 4 nm-es gyártósorain készülnek, Huang szerint az LPU-k tömeggyártása már javában zajlik, hogy a nagy tételben történő szállítás a tervek szerint megkezdődhessen a második félévben.

A Samsung bérgyártó üzletágának a jelenlegi, meglehetősen turbulens időszakban kifejezetten jól jönnek a hasonló megrendelések, tekintve, hogy az okostelefonok piaca minden előrejelzés szerint jelentős mértékben bezuhanhat idén, ez pedig tetemes megrendelésállomány-csökkenést eredményezhet a gyártó számára.

A héten tárgyal a potenciális együttműködésről a Samsung elnökével az Nvidia egyik első számú riválisának tekintett AMD vezérigazgatója, Lisa Su is, mely kiterjedhet a Groq LP30-hoz hasonló fejlett feldolgozóegységek gyártására, ugyanakkor a memóriapiaci krízis - melyet éppen az AI-adatközpontok által gerjesztett túlkereslet indukált - hatásait is megvitatják a felek.

Az Nvidia-val való együttműködés hírére a Samsung Electronics papírjainak árfolyama a keddi kereskedési napon 5%-os pluszban is járt, mielőtt kis mértékben visszakorrigált az index.