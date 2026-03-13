Egy jól fizető IT meló nyomában

Nagyon megváltoztak a munkáltatói elvárások, felértékelődött a realitásérzék, a túlterhelt menedzserek pedig imádják az extrém rugalmasságot. Már csak egy jó domain hiányzik. Esszenciális adásunkban összeraktunk egy kis mankót, mire is van szükség egy jól fizető álláshoz 2026-ban. 35 percben az érvényesülés evolúciója, és a kopogtató fegyverlobbi.

