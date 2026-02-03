Lélektani határ felett a Raspberry Pi 5 ára

A memóriapiacon zajló folyamatok szinte minden olyan termékre kihatnak, melyek memóriachipeket tartalmaznak. Nincs ez másként a kifejezetten olcsó Raspberry Pi modulok esetében sem - melyek így már nem is annyira kifejezetten olcsók.

Két hónap leforgása alatt másodszor kényszerű megemelni a hobbifejlesztők körében rendkívül népszerű Raspberry Pi modulok árát a gyártócég, mely éppúgy kitett a memóriapiaci változások negatív hatásainak, mint bármely más, memóriachipet tartalmazó eszköz gyártója.

A cég közleménye szerint a Pi 4 és 5 valamint a Compute Module 4 és 5 boardok ára memóriakonfigurációtól függően azonnali hatállyal 10-60 dolláros mértékben nő, egyedül az 1 GB-os variánsok árcímkéje marad majd változatlan. Nem változik emellett a Pi 400 és Pi Zero, illetve Pi 3 modulok ára sem.

A fenti árváltozás egyben azt jelenti, hogy egy fullos, 16 GB memóriával ellátott Pi 5 modulért mostantól 205 dollárt kell fizetni, míg a 8 GB-os Pi 4 és Pi 5 rendszerek darabonkénti ára 125 és 135 dollárra nő.

Eben Upton, a cég első embere bejegyzésében hozzáteszi, hogy az árváltozások ideiglenesek és a Raspberry Pi kész újra azokat visszavonni, amint a komponensárak növekedése jelentette nyomás enyhül.

Via Ars Technica.