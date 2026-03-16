HUP Gamekapocs
Szerző: Koi Tamás

2026. március 16. 09:08

Megúszta az Amazon a gigászi GDPR bírságot

Mégis megússza az európai általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR megsértéséért kapott 746 millió eurós bírságot az Amazon a luxemburgi fellebviteli bíróság döntése nyomán. A céget még 2021-ben meszelte el a letelepedés alapján joghatósággal bíró luxemburgi adatvédelmi hatóság, a szervezetnek most új eljárást kell lefolytatnia.

Megúszta az évtized egyik legnagyobb adatvédelmi bírságát az Amazon európai leányvállalata, a Luxemburgban bejegyzett Amazon Europe Core S.à r.l. A helyi fellebviteli bíróság pénteki ítélete megsemmisítette a luxemburgi adatvédelmi hatóság 2021-es, 746 millió eurós bírságoló határozatát, miután bizonyítottnak találta, hogy a szervezet nem megfelelő gondossággal folytatta le eljárását.

Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) csaknem öt éve hozott határozata szerint az Amazon európai leányvállalata nem az európai adatvédelmi rendeletnek, azaz a GDPR-nek megfelelően kezelte a felhasználók adatait. A CNPD a rekordbüntetés mellett a jogsértő állapot azonnali megszüntetésére szólította fel az Amazont, ám hogy pontosan milyen intézkedéseket írt elő a luxemburgi hatóság, azt sem a szervezet nem részletezte, sem az e-kereskedelmi multi bedványából nem derült ki. 

A határozathozatalt követően az Amazon azonnal közölte, hogy fellebbezni fog, illetve súlyosan aránytalannak ítélte a bírságösszeget, mely egészen a Meta 2023-as 1,2 milliárd eurós GDPR büntetéséig rekordnak számított az Európai Unióban. 

Bár a bíróság elsőfokon tavaly megerősítette a CNPD határozatában foglaltakat, az amerikai multi jogászainak sikerült másodfokon megfordítaniuk az ítéletet azzal, hogy több, a CNPD eljárását érintő felületességre is felhívták a bíróság figyelmét. A jogászok sajtóbeszámolók szerint sikerrel érveltek azzal, hogy a hatóság nem tudta egyértelműen bizonyítani, hogy az Amazon szándékosan sértette meg az adatvédelmi rendeletben foglaltakat vagy súlyos gondatlanságból, emellett a CNPD nem vizsgálta meg más esetleges büntetési opciók használatát, helyette a lehető legnagyobb összegű bírságot rótta ki a vállalatra.

Az ítélet alapján a CNPD-nek újabb eljárást kell lefolytatnia az ügyben, azt ugyanakkor maga a hatóság is elismerte a másodfokú ítélethirdetést követően, hogy az Amazon az eljárás hatására a jogszabályoknak megfelelően átalakította hirdetési rendszerét, így aligha várható, hogy az ügyben újabb, az eredetileg kiszabotthoz hasonló összegű bírság születik majd.

