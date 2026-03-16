Eddigi egyik legnagyobb leépítésére készülhet a Meta

Akár teljes munkaerőállománya 20 százalékát lefaraghatja a Meta, miután őrült tempóban költ AI-infrastruktúrára, és felszabaduló erőforrásokkal számol az AI-asszisztensek alkalmazásával. A bizalmas információt az ügyhöz közelálló három különböző forrás is megosztotta a Reutersszel, bár a leépítés időpontjáról és nagyságrendjéről nincs még hivatalos tájékoztatás a vállalat részéről. A techóriás alkalmazottainak száma 2025 végén közel 79 000 volt, így a lépés kb. 16 ezer érintettet valószínűsít.

A felsővezetők a közelmúltban kezdtek el egyeztetni más felsővezetőkkel a létszámleépítés megtervezéséről, és a név nélkül nyilatkozó források nem voltak felhatalmazva a tervezett lépés nyilvánosságra hozására. A Meta szóvivője egyelőre annyit közölt a Reutersszel, hogy a közzétett beszámoló túlságosan spekulatív.

A válllat minden eddiginél többet költ a mesterséges intelligenciára, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől vagy éppen felvásárlásokról. Egyes esetekben hatalmas fizetési csomagokért igazoltak vezető MI-kutatók az új SuperIntelligence Labshez.

Zuckerberg korábban már utalt arra, hogy sikerült növelni a produktivitást a közelmúltbeli befektetések által, egy januári nyilatkozatában arról beszélt, hogy a korábban nagyobb csapatokat igénylő projektek elvégzéséhez már elegendő lehet akár egy tehetséges szakember. Az automatizált feladatvégzés erősödése és a táguló lehetőségek már más cégeknél is befolyásolják a szervezeti döntéseket: az Amazon januárban mintegy 16 ezer munkahelyet szüntetett meg, utána a Block nevű fintech vállalat bocsátotta el alkalmazottai közel felét, szintén az AI-ra hivatkozva.

A múlt hét legmeglepőbb híre, hogy Zuckerberg cége ismeretlen összegért felvásárolta a január óta működő Moltbookot, ami jelenleg az internet egyik legfurább helye. A Reddit-szerű közösségi oldalon nem valódi emberek, hanem AI-ügynökök diskurálnak az OpenClaw technológiájára építkezve. Az üzlet részeként a Moltbook alapító Matt Schlicht és Ben Parr is csatlakoznak az autonóm AI-ügynökök fejlesztésére fókuszáló Meta Superintelligence Labs részleghez. A közösségi óriás 2025 végén a a Manus nevű feladatautomatizálásra szakosodott startupot kaparintotta meg magának a Reuters forrásai szerint legalább 2 milliárd dolláros vételi áron.

A Meta eddig sem finomkodott, ha arról volt szó: idén év elején már körülbelül 1500 alkalmazottat küldött el a Reality Labs részleget célzó elbocsátások során, tavaly év elején pedig a teljes cég közel öt százalékát faragta le, amit több kisebb hullám követett még.