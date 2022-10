Jobb későn mint soha: mobilos kiadást kap az Age of Empires

Vannak a játékvilágnak meghatározó címei, mint például az Age of Empires, amivel generációk szórakoznak évtizedek óta

Az RTS-ek világának talán legikonikusabb címe az Age of Empires, mely - hogy rohan az idő! - 25 évvel ezelőtt jelent meg PC-re, és azóta is makacsul tartja magát ezen a platformon. Ez azonban rövidesen változhat, a Microsoft ugyanis tegnap bejelentette, hogy rövidesen érkezik az Age of Empires okostelefonokra, és itt most a fullos Age of Empirest érti ez alatt a cég, nem valami ócska tower defense címet, ami pusztán a névből kíván megélni (mint az Age of Empires: Castle Siege).

Age of Empires Mobile - Announce Teaser Még több videó

Ha ez nem lenne elég, az RTS-t jövőre Xbox konzolokra is kiadják majd, az Age of Empires II: Definitive Edition január 31-én, az Age of Empires IV pedig az év későbbi szakaszában válik majd elérhetővé a Microsoft konzoljaira.

A mobilos kiadás megjelenésének idejéről egyelőre semmi konkrétat nem tudni, de az biztos, hogy iOS-re és Androidra is letölthető lesz majd minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb valós idejű stratégiai játéka.