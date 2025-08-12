Távozik a GitHub főembere

Leköszön a Microsoft tulajdonában lévő fejlesztői kollaborációs platform, a GitHub vezérigazgatója. Búcsúposztja szerint Thomas Dohmke a későbbiekben szeretne ismét „alapító” lenni, és egy saját startup útnak indításának tervezi szentelni az idejét – az új vállalkozással kapcsolatban azonban egyelőre még nem osztott meg további részleteket. A redmondi szoftveróriás a jelentések alapján nem fogja helyettesíteni a vezérigazgatót: helyette a GitHub vezetői csapatának többi tagja közvetlenül a Microsoft CoreAI csapatának fog jelenteni. A tranzíciós folyamat várhatóan az év végéig zajlik majd.

A Microsoft CoreAI egy új mérnöki csoportot takar a cégen belül, melyet a korábban Metánál is vezetői pozíciót betöltő Jay Parikh vezet. Ebbe a divízióba tartozik a Microsoft platform- és eszközökkel foglalkozó részlege, valamint a Dev Div csapatok, amelyek a Microsoft és ügyfelei számára fejlesztett MI-eszközök létrehozásán dolgoznak - Dohmke lemondásával a GitHub lényegében közelebb kerül a CoreAI vezetői csapatához. Az átalakulás azonban már kicsit korábban megkezdődött, miután 2021-ben a korábbi vezérigazgató, Nat Friedman lemondott, és Dohmke Julia Liusonnak, a Microsoft fejlesztői részlegének vezetőjének kezdett jelenteni.

Dohmke a vezérigazgatói poszt betöltése előtt a Microsoft mobilfejlesztői eszközökért felelős csapatot vezette, és a korábbi CEO Nat Friedman mellett dolgozott a GitHub felvásárlásán. A redmondi szoftveróriás 2018-ban szerezte meg magánal a platformot 7,5 milliárd dollárért, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen mostanra már több mint 150 millió fejlesztő használja projektek fejlesztéséhez, karbantartásához és kollaborációhoz. Dohmke közleménye szerint vezetése alatt a GitHub többek közt megszerezte az amerikai FedRAMP tanúsítványt szövetségi felhasználáshoz, és sikerült megduplázni a platformon futó AI projektek számát is.

A GitHub az évek alatt a nyílt forráskódú közösség egyik legfontosabb helyszínévé vált, annak ellenére hogy a cég "mindössze" egy centralizált, privát Git-hoszting szolgáltatást nyújtott - vagyis verziókezelési és kódtár funkciókat fejlesztők számára. A Linux-guru Linus Torvalds által kitalált (és mások által továbbvitt) Git azonban pont a GitHubon tudott kiteljesedni és vált az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb fejlesztői eszközévé. Nem is kellett ennél több érv a Microsoft számára a felvásárlás mellett: a Nadella-féle Microsoft egyik kimondott célkitűzésévé vált, hogy a legjobb eszközöket, szolgáltatásokat és platformokat adja a fejlesztők kezébe.

A GitHub közelebb vonása a Microsoft AI-tevékenységeihez logikus lépésnek tűnik, miután a GitHub Copilot kódolóasszisztens az utóbbi időben még fontosabb termékké vált. A Microsoft legutóbbi eredményjelentése alapján a GitHub Copilotnak már 20 millió felhasználója van, a vállalati ügyfelek száma pedig 75%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban. Az AI-asszisztenst a Fortune 100-as vállalatok kilencven százaléka használja, és a GitHubon futó AI-projektek száma több mint kétszeresére nőtt az elmúlt évben.