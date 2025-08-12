Kaotikusan sült el a GPT-5 modell bevezetése

Több mint két évvel az előző változat megjelenése után az OpenAI múlt héten kiadta a ChatGPT-t kiszolgáló nagy nyelvi modell legújabb verzióját, a GTP-5-öt, mely azonnal elérhetővé vált a chatbot mind a 700 millió felhasználója számára, szakítva az eddigi bevezetési gyakorlattal. A cég kommunikációja azt hozta, ami várható volt: elhangzott, hogy a GPT-5 az o3-hoz képest 80%-kal kisebb eséllyel ad olyan kimenetet, mely tárgyi tévedést tartalmaz, ráadásul nem csak kevesebbet hallucinál, de sokkal gyorsabb és pontosabb minden eddigi változatnál. A GPT-5 az elődökhöz képest más megközelítést is alkalmaz, így az új modell szükség esetén felhasználói beavatkozás nélkül is érveléses módszerrel dolgozik, automatikusan lebontva a felvetett problémát kisebb részekre - korábban az érveléses módszertan használatához a felhasználóknak ki kellett választaniuk az ennek megfelelő opciót a promptablakban.

Nem kellett azonban sok időnek eltelnie a közzétételtől kezdve, hogy a közösségi oldalon és szakmai fórumokon megjelenjenek az első kritikák a ChatGPT következő generációjának egyáltalán nem annyira elégséges teljesítményével és a hibás munkafolyamatokkal kapcsolatban. A helyzet arra kényszerítette Sam Altman vezérigazgatót, hogy tőle szokatlan módon nyilvánosan bocsánatot kérjen, és kulcsfontosságú döntéseket vonjon vissza.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

A problémákról már az augusztus 7-i debüt után elkezdtek beszélgetni a redditezők, egyes threadek alatt több ezer csalódott hozzászólás gyűlt össze a teljesítményproblémákkal és a korábbi modellek kivonásával kapcsolatban. A Redditen és más közösségi platformokon megosztott negatív visszajelzések jelentős része azt nehezményezte, hogy az OpenAI a GPT-5 bevezetésével automatikusan eltávolította a hozzáférést az összes korábbi, a ChatGPT-n belül választható modellhez, ráadásul a felhasználók tájékoztatást sem kaptak arról, hogy az általuk preferált modellek potenciálisan egyik napról a másikra eltűnhetnek.

A csalódottságukat kifejező felhasználók közül többen is hiányolták a korábbi 4o és 4.1 modelleket: több mint 3000 felhasználó írt alá egy petíciót, amiben a régebbi modelleket követelték vissza a fejlesztőktől. Ugyan a GPT-5 erősebb az összetett érvelésben, kódolásban és professzionális feladatokban, de nem mindenkinek van szüksége profi kódolási modellre - jegyezték meg páran. A visszajelzésej alapján az új modell rövidebb, formálisabb válaszokat ad, ami sokak számára frusztráló a GPT-4o modellt jellemzőbb lazább, valódi társalgást jobban tükröző hangvételhez képest. A leginkább „steril” jelzővel illletett chatbottal való beszélgetést volt aki olyan élményhez hasonlította, mintha egy „túlterhelt titkárnővel” csevegne.

Marketing szakemberek, kutatók és fejlesztők osztottak meg példákat hibás munkafolyamatokról a közösségi médiában, miután sok esetben hónapokon át épített rendszerek váltak használhatatlanná. Mivel midegyik modellt másként képzik ki és egyedi kimeneti stílusokkal rendelkezik, a felhasználók sok esetben eltérő, a különböző modellekhez optimalizált promptkészletekkel tudják elérni a lehető legjobb eredményeket, így érthetően a napi munkamenetet is akadályozza a hirtelen váltás.

Az előfizetők is bánják

A fizető felhasználók felháborodottsága is abszolút érthető volt, miután a prémium terméket egyik napról a másikra sikerült lebutítani, ráadásul rendkívül elbaltázott kommunikációval. A havonta 20 dollárt fizető ChatGPT Plus előfizetők egy részét az is felháborította, hogy az új GPT-5 Thinking modell esetében heti 200 üzenetre vonatkozó korlátot vezetett be cég, és a Plus előfizetői már nem férhettek hozzá a korábban elérhető AI-modellek széles választékához sem, többek közt az o3 és az o4-minihez, melyeket akár a napi munkamenetben is használhattak. Egyesek tiltakozásul lemondták Plus-előfizetésüket, míg mások alternatív MI-asszisztensek felé vándoroltak, például a Google és az Anthropic asszisztenseit kezdték el használni a kommentek alapján.

A több napon át záporozó negatív visszhangok után Altman bejelentette, hogy a GPT-4o modell végül visszatér opcióként a Plus felhasználók számára, a GPT-5 sebességkorlátjait megduplázzák, és a vállalat javítja az átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy melyik modellváltozat kezeli az egyes lekérdezéseket.