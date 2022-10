Letiltja az Airtageket a feladott csomagoknál a Lufthansa - vagy nem

Kitiltja a járatairól az Apple saját trackereit, az Airtageket a Lufthansa - jelent meg a hír múlt héten több légiközlekedésre szakosodott oldalon. Az értesüléseket a német nemzeti légitársaság azóta cáfolta is, meg nem is, a trackerek ugyanakkor így is borsot törhetnek a légitársaságok orra alá.