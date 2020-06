Saját jelszókezelőt fejleszt a Dropbox

Az app bétája meghívásos alapon már Androidon és iOS-en is kipróbálható.

Jelszókezelő appal kísérletezik a Dropbox, az egyszerűen Dropbox Passwords névre hallgató szolgáltatás béta verziója már Andorid és iOS platformokra is elérhető - de csak meghívó birtokában. Jelen állás szerint az appban, amelyet csak a Dropbox fizetős felhasználói vehetnek majd igénybe, lehetőség lesz a belépési adatok tárolása mellett egyedi, biztonságos jelszavak generálására is, illetve az alkalmazás a különböző szolgáltatások bejelentkezési mezőinek automatikus kitöltését is támogatja. A Dropbox egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a termék kapcsán.