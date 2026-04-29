Már be is fekszenek az OpenAI modelljei az Amazon ágyába

Mindössze egy nap telt el azóta, hogy az OpenAI bejelentette a Microsofttal való partnerség módosított kereteit, már újabb közleménnyel állt elő. A ChatGPT-fejlesztő hivatalosan is megerősítette, amit a korábbi napok alapján már sejteni lehetett: modelljei elérhetővé válnak az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatásán keresztül is.

Az AWS ügyfelei az Amazon Bedrock platformján keresztül férhetnek hozzá az OpenAI modelljeihez, valamint a kódolási feladatokhoz asszisztáló Codex ügynökhöz a következő hetek során. Az Amazon egészen pontosan Bedrock Managed Agents néven építi be portfóliójába az új ügynökszolgáltatását, mely kifejezetten az OpenAI érvelési modelljeinek használatára készült. Az e-kereskedelmi óriás szerint ez mindössze a kezdetét jelenti az AWS és az OpenAI közötti mélyebb együttműködésnek.

Az Amazon lényegében tőkét és infrastruktúrát ad, de az együttműködés több annál, hogy az AWS egyszerűen hosztolja az OpenAI modelljeit. A bejelentés alapján a felek közösen dolgoznak a vállalati folyamatokat automatizáló új AI-ágens platformokon is, és beszédes, hogy az Amazon a saját Bedrock Managed Agents szolgáltatását is az OpenAI technológiáira építi, tehát közvetlenül részt vehet a következő generációs AI-termékek fejlesztésében.

Az OpenAI és a Microsoft kedden jelentette be, hogy módusultak az együttműködés szabályai. Az új keretekkel sikerült lezárni egy komoly jogi konfliktust is, és megnyílt az út az Amazonnal való együttműködés előtt. A Microsoft eddig kizárólagos partnerként értékesíthette a ChatGPT-fejlesztő új modelljeit, de a jövőben már nem élvezheti magát ennyire kiváltságosnak, mivel megszűnt exkluzív státusza. A redmondi cég ugyan továbbra is elsődleges felhőpartner marad, és az új fejlesztések az Azure-ön keresztül jutnak el a felhasználókhoz, de az OpenAI számára adott a lehetőség, hogy bevételrészesedési korlátot szabjon, és az ügyfeleket bármely felhőszolgáltatón keresztül kiszolgálja, nem csak a redmondiakon keresztül.

Belsős dokumentumok szerint az OpenAI vezetősége már érezte magán annak szorítását, hogy a Microsofttal való partnerség korlátozta a növekedési lehetőségeit. A vállalat februárban kötött megállapodást az Amazonnal egy mintegy 50 milliárd dolláros együttműködésről, a korábbi szerződés értelmében azonban a Microsoft kizárólagos jogai ezt részben vagy teljesen akadályozhatták volna. Az újratárgyalt feltételekkel a ChatGPT-fejlesztő nagyobb számítási teljesítményt biztosíthat magának, és növelheti versenyképességét az Anthropic-kal szemben a tőzsdei bevezetés előtt.

A vállalati ügyfelek ezen szintén csak nyerhetnek, mivel az AI-rendszereket használó cégeknek több választási lehetőség áll rendelkezésükre a különböző modellek, infrastruktúrák és szolgáltatók között anélkül, hogy egyetlen ökoszisztémához lennének kötve. Ez erősebb versenyt eredményezhet a felhőszolgáltatók között, ami kedvezőbb árakat is hozhat. A kérdés így már nem az, hogy ki fér hozzá az OpenAI technológiájához, hanem hogy ki tud jobb környezetet építeni köré.