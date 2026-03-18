Nekimenne a Microsoft az AWS-OpenAI szerződésnek

Kész bíróság elé citálni egyik legfontosabb, egyben legígéretesebb partnerét, az OpenAI-t a Microsoft, amennyiben a cég az Amazonnal kötött, ötvenmilliárd dolláros tőkeinjekcióval járó megállapodásával megsérti a két cég közt kötött, a Microsoft számára exkluzivitást biztosító szerződésben foglaltakat.

Lapértesülések szerint a potenciális jogvita tárgyát az adhatja, hogy az Amazon és az OpenAI múlt hónapban tető alá hozott megállapodáscsomagjában szerepel egy olyan tétel, mely szerint az Amazon Web Services (AWS) lehet az OpenAI nagyvállalati környezetbe szánt AI agent platformjának, a Frontiernek az exkluzív felhős partnere.

A Microsoftnál bennfentes források szerint úgy látják, hogy az ügylet ezen része sértheti a Microsoft és az OpenAI közt létrejött korábbi megállapodást, melynek a rivális felhőplatform, az Azure volt a kiemelt exkluzív partnere.

A redmondiak emellett nem csak egyszerű partneri viszonyt ápolnak Sam Altman cégével, hanem a vállalat egyik legnagyobb - és legkorábbi - befektetői is egyben. A Microsoft először 2019-ben pumpált egymilliárd dollárt az OpenAI-ba, majd 2023-ban újabb tízmilliárd dolláros tőkeinjekciót nyújtott a startupnak, a két cég közti kapcsolat tavaly szeptemberben még szorosabbá vált.

Ekkor állapodtak meg a felek abban, hogy a Microsoft egy újabb, jelentős tőkeinjekcióért cserébe akár 27%-nyi részesedést szerezhet az OpenAI-ban, cserébe a startup kötelezettséget vállal arra, hogy 2032-ig 250 milliárd dollár értékben vásárol Azure felhőszolgáltatásokat a Microsofttól.

A szoftvercéggel való még szorosabb összebútorozás egyben az OpenAI működési modelljére is kihatással volt, így lehetőséget biztosított a vállalat számára arra, hogy profitorientált közhasznú társaságként folytassa működését, ezzel előkészítve a tőzsdei bevezetést.