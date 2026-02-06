Senki kedvéért nem fékez az Amazon

A 2025-ös 131 milliárd dollárhoz képest is lényegesen többet, 200 milliárd dollárt kíván idén elsősorban adatközponti beruházásokra fordítani az Amazon, jelentette be a vállalat vezérigazgatója a cég tegnapi negyedik negyedéves eredménybeszámolójának közzétételét követően. Az összeg láthatóan meglepte mind az elemzőket, mind a befektetőket, Andy Jassy ezért kénytelen volt védekező állást felvenni az ilyenkor szokásos konferenciahívás során.

A hírt a tőzsde is büntette, az Amazon papírjainak árfolyama a zárás utáni kereskedésben több mint 11%-ot esett.

Az arányok racionalitástól való elrugaszkodását jól érzékelteti, hogy az Amazon 2026-os CAPEX-ére vonatkozó előzetes elemzői konszenzus 146 milliárd dolláron állt, ám az Alphabet, a Meta és a Microsoft elmúlt hetekben közzétett prognózisai alapján már sejthető volt, hogy a társaság a versenytársakhoz hasonlóan kényszerpályára került és nem fog a fékre lépni.

A négy legnagyobb hyperscaler (Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta) ezzel csak idén az előzetes tervek alapján 630 milliárd dollárt fog eltapsolni AI-központú beruházásokra.

Az Amazon felhős üzletága a tegnapi jelentés alapján kifejezetten jól muzsikált a tavalyi év utolsó negyedévében, árbevétele például 24%-kal nőtt éve szinten, amihez hasonló növekedésre 13 negyedév óta nem volt példa a cégnél.

A növekedés azonban mind a Google felhős üzletágához, mind pedig a Microsoft Azure-hoz képest elmarad - előbbi 48, utóbbi 39 százalékkal növelte árbevételét a legutóbbi negyedéves periódusban.

A vállalat cégstruktúrája ugyanakkor jelentős mértékben eltér a versenytársakhoz képest, az AWS ugyanis a teljes cégcsoport árbevételének csupán 15-20%-át, profitoldalon azonban már jóval nagyobb hányadát, nagyjából 60%-át adja.

A világ legnagyobb e-kereskedője az adatközponti fejlesztések mellett az e-kereskedelmi részlegbe is csoportosít fejlesztési erőforrásokat, elsősorban a kézbesítési idő további javítása érdekében leginkább az Egyesült Államokban.

A vállalat eközben fél éven belül részben a mesterséges intelligencia jelentette hatékonyságnövelésre hivatkozva 30 ezer munkavállalótól vált meg, ám ezzel együtt is 21 ezerrel többen dolgoztak év végén a seattle-i székhelyű multinál, mint egy évvel korábban.