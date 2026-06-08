Heteken belül indulhat a Yettel vezetékes szolgáltatása

Lapunkhoz eljutott információk szerint az utolsó simítások zajlanak a Yettel Magyarország új, vezetékesnet-szolgáltatásokat, illetve fix-mobil csomagajánlatokat tartalmazó termékportfolióján, melynek révén az arab-cseh kézben lévő távközlési szolgáltató hatékonyabban veheti majd fel a versenyt közvetlen konkurenciáival, a One Magyarországgal és a Magyar Telekommal.

Az új ajánlatok legkésőbb július elején elérhetővé válhatnak az ügyfelek számára.

A vállalat február közepén jelentette be, hogy az év későbbi szakaszában a fentiek szerint bővíti szolgáltatási körét, melyhez nem épít zöldmezős beruházásként saját vezetékes infrastruktúrát, hanem egy meglévő hálózatra építve, nagykereskedelmi modellben kínálja az új szolgáltatásokat.

Előjáték az igazán nagy durranáshoz

Ehhez a 4iG távközlési holdingjához tartozó 2Connect infrastruktúracéget választotta partneréül a tulajdonos, egyben előkészítve egy későbbi, jóval nagyobb horderejű együttműködést, melynek része egy egymás érdekeltségeiben létrejött kölcsönös tulajdonrész-szerzés mellett az, hogy a One Magyarország 2028-tól a Yettellel kvázi egy mobilhálózatot használjon.

A 2Connect Kft-hez tartozik több ezer kilométernyi gerinchálózat mellett a Vodafone Magyarország korábbi tulajdonát képező, a UPC-től megörökölt gigabitképes HFC-infrastruktúra (kábelnet) és a Digi akvizíciójával megszerzett optikai és xDSL hálózat egyaránt - a Yettel a korábbi bejelentés szerint az előbbi két technológia által lefedett igényhelyeken, országosan nyújtja majd a szolgáltatást.

A Yettel Magyarország, illetve jogelődjei, a Telenor és Pannon az elmúlt évtizedek során teljes mértékben vezeték nélküli szolgáltatások nyújtására rendezkedtek be, a cég menedzsmentje a vezetékes láb hiányával kapcsolatos potenciális versenyhátrányra vonatkozó felvetéseket rendre elbagatellizálta, még azután is, hogy a Vodafone megszerezte a UPC hazai infrastruktúráját.

A norvég tulajdonosi körből később cseh, magyar, illetve arab tulajdonosokhoz kerülő szolgáltató az elmúlt években az ország legnagyobb kapacitású 5G-s infrastruktúráját építette ki partnere segítségével, melyen vezetékesnet-helyettesítő szolgáltatást (IrodaNet, OtthonNet) és IP-alapú televíziós elérést is nyújt ügyfeleinek.

Egyelőre nyitott kérdés, hogy a fenti FWA-szolgáltatásoknak az új portfolióval a Yettel milyen jövőt szán.

Logikusnak tűnik azonban, hogy azokat a jövőben csak olyan területeken értékesíti majd, melyeken a 2Connect vezetékes infrastruktúrája nincs jelen, ugyanakkor elérhető megfelelő kapacitás a C-sávban.

Ezzel a Yettel, illetve hálózatüzemeltető partnere, a CETIN a kapacitáson felül leginkább az infrastruktúra-beszállító felé fizetett licencköltségein spórolhatna, a kettő együtt pedig már elég kompenzációt nyújthat ahhoz, hogy az új vezetékesnet-portfóliót versenyképes áron tudja kínálni a szolgáltató.