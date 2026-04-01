A kételyek ellenére ömlik a pénz az OpenAI-ba

Rekord összegű tőke bevonásával zárta kedden legújabb befektetési körét az OpenAI. A ChatGPT fejlesztőjének értéke az újabb tőkebevonást követően meghaladta a 852 milliárd dollárt.

A vállalat a tavaszi körben összesen 122 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzott be, 12 milliárd dollárral többet, mint az előzetesen prognosztizált összeg - a főbb szakmai és pénzügyi befektetők közt ott sorakozik az Amazon, az Nvidia és a japán Softbank, melyek egyenként 50, 30 és további 30 milliárd dollárral járultak hozzá a vállalásokhoz, a fennmaradó összeget pedig jellemzően magántőkealapok dobták be a kalapba.

A befektetők közt ott van, illetve volt a Microsoft is, mely tavaly az OpenAI tulajdonosaként tavaly októberben 13 milliárd dollárt locsolt a cégbe - ez volt a redmondiak harmadik tőkeinjekciója.

A mostani befektetési kör, illetve az iparágba - olykor körbe-körbe - áramló tőke méretét jól szemlélteti, hogy a kevesebb mint másfél évvel ezelőtti, 2024 októberi bevonásban az OpenAI 6,6 milliárd dollárnyi tőkét vonzott, mely akkor "csak" 157 milliárd dollárra értékelte a céget.

Az OpenAI a mesterséges intelligencia iparág legismertebb, legnagyobb növekedést elérő startupja 2022-ben dobta piacra a ChatGPT-t, mely meghozta az igazi ismertséget a vállalatnak, egyben jelentős löketet adott a nagy nyelvi modellek terjedésének és kommerszé válásának.

A vállalat zászlóshajó szolgáltatásának mostanra több mint 900 millió heti aktív felhasználója és 50 millió előfizetője lett, bevételtermelő képessége azonban költségarányosan továbbra sem jelentős - a cég a tőkebevonási kör részleteit ismertető keddi közleményében jelentette be, hogy jelenleg havonta mintegy kétmilliárd dollár folyik be a kasszába, teljes tavalyi bevétele pedig 13,1 milliárd dollár volt.

Profitról egyelőre szó sincs, a vállalat továbbra is valósággal égeti a pénzt, működését pedig jórészt a mostanihoz hasonló tőkebevonási körből finanszírozza - más, az AI-iparág egyéb területein érdekelt partnerek segítségével.

A vállalatvezetés ezzel együtt készül az OpenAI tőzsdei bevezetésére, mely egyre nagyobb nyomást helyez Sam Altmanre, a cég vezérigazgatójára, akinek vissza kell fogni az őrült költekezést a sikeres IPO érdekében. Ennek jelei már most látszanak több olyan intézkedés formájában, melyek visszafogottabb adatközponti fejlesztésekről és portfoliótisztításról árulkodnak.

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltott költségtakarékossági lépés a Sora AI-videogenerátor váratlan beszántása volt, mely napi szinten dollármilliós nagyságrendű veszteséget termelt az OpenAI-nak.