Lazábbra engedi a partneri szálakat a Microsoft és az OpenAI

Többmilliárd dolláros partnerségüknek köszönhetően a Microsoft főleg az OpenAI mesterségesintelligencia-modelljeire építi saját kulcsfontosságú termékeit és AI-funkcióit, ráadásul egyedi szerepet tölt be a startup működésében, mivel nemcsak egyszerű befektetőként, hanem licenc- és bevételmegosztási partnerként is kulcsszerepet játszik a folyamatokban. A szálak azonban tavaly óta folyamatosan lazulni látszanak a két fél közt, melynek újabb fejleménye, hogy egyes feltételeket ismét tárgyalóasztalra tettek, és módusultak az együttműködés szabályai. Az új keretekkel sikerült lezárni egy komoly jogi konfliktust is, és megnyílik az út az Amazonnal való együttműködés előtt.

A Microsoft eddig kizárólagos partnerként értékesíthette a ChatGPT-fejlesztő új modelljeit, de a jövőben már nem élvezheti magát ennyire kiváltságosnak, mivel megszűnik exkluzív státusza. A Microsoft ugyan továbbra is elsődleges felhőpartner marad, és az új fejlesztések az Azure-ön keresztül jutnak el a felhasználókhoz, de az OpenAI számára adott a lehetőség, hogy bevételrészesedési korlátot szabjon a Microsoftnak, és az ügyfeleket bármely felhőszolgáltatón keresztül kiszolgálja, nem csak a redmondiakon keresztül. Ezzel szabaddá válik a pálya, hogy az OpenAI modelljei rövid időn belül megjelenjenek az AWS Bedrock platformján is, ami új ügyfélkört és jelentősen nagyobb piaci lefedettséget jelenthet számára.

Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A redmondi cég azonban nem teljesen vesztese a helyzetnek. Amellett, hogy 2032-ig kap licencjogokat és hozzáférést a startup szellemi tulajdonához (ezzel együtt legújabb modelljeihez) nem kizárólagos partnerként, közvetlenül profitálhat a vállalat növekedéséből azzal, hogy garantált 20 százalékot kap az OpenAI bevételeiből 2030-ig. A Microsoft gyakorlatilag minden előfizető ChatGPT-felhasználó után pénzt kap. Korábban a Microsoft is fizetett az OpenAI-nak, amikor a felhasználók az Azure platformon keresztül érték el a fejlesztő modelljeit, de a friss megállapodás kitér arra, hogy a redmondiaknak többé nem kell bevételrészesedést fizetniük ebben az esetben.

Belsős dokumentumok szerint az OpenAI vezetősége már érezte magán annak szorítását, hogy a Microsofttal való partnerség korlátozta a növekedési lehetőségeket. A vállalat februárban kötött megállapodást az Amazonnal egy mintegy 50 milliárd dolláros együttműködésről, a korábbi szerződés értelmében azonban a Microsoft kizárólagos jogai ezt részben vagy teljesen akadályozhatták volna. Az újratárgyalt feltételekkel a ChatGPT-fejlesztő nagyobb számítási teljesítményt biztosíthat magának, és növelheti versenyképességét az Anthropic-kal szemben a tőzsdei bevezetés előtt.

A vállalati ügyfelek ezen szintén csak nyerhetnek, mivel az AI-rendszereket használó cégeknek több választási lehetőség áll rendelkezésükre a különböző modellek, infrastruktúrák és szolgáltatók között anélkül, hogy egyetlen ökoszisztémához lennének kötve. Ez erősebb versenyt eredményezhet a felhőszolgáltatók között, ami kedvezőbb árakat is hozhat.

A Microsoft először 2019-ben pumpált egymilliárd dollárt az OpenAI-ba, majd 2023-ban újabb tízmilliárd dolláros tőkeinjekciót nyújtott a startupnak, a két cég közti kapcsolat tavaly szeptemberben még szorosabbá vált. Ekkor állapodtak meg a felek abban, hogy a Microsoft egy újabb, jelentős tőkeinjekcióért cserébe akár 27%-nyi részesedést szerezhet az OpenAI-ban, cserébe a startup kötelezettséget vállal arra, hogy 2032-ig 250 milliárd dollár értékben vásárol Azure felhőszolgáltatásokat a Microsofttól. A szoftvercéggel való még szorosabb összebútorozás egyben az OpenAI működési modelljére is kihatással volt, így lehetőséget biztosított a vállalat számára arra, hogy profitorientált közhasznú társaságként folytassa működését, ezzel előkészítve a tőzsdei bevezetést.