Kiterjeszti a használt mobilok adás-vételét a Yettel

Még problémásabbá válhat az aluljárókban és plázákban üzemelő GSM-boltok üzleti modellje, miután egyre több "nagykutya" fog bele a használt mobilok adás-vételébe - még ha nem is feltétlenül egyedül, hanem partnerek bevonásával. A Yettel Magyarország és a romániai eMAG Csoporthoz tartozó Rejoy.hu most bejelentett együttműködése is ezt a vonalat erősíti a hazai piacon.

A két cég régóta kerülgette egymást, mire a képlet összes eleme összeállt, az együttműködés révén pedig lehetővé válik, hogy a Yettel ügyfelei is eladhassák használt készülékeiket a Rejoy-on keresztül, méghozzá a szolgáltató szerint piaci áron. Ez új elem a Yettel portfóliójában, mely tavaly áprilisban fogott bele használt okostelefonok értékesítésébe akkori partnerével, a Recommerce-szel.

Az együttműködés hatására nem csak a használt készülékek eladása válhat egyszerűbbé a Yettel ügyfelei számára. A Rejoy révén a szolgáltatónál elérhető használt, felújított mobilokból álló kínálat is bővülhet majd, igaz, egyelőre ebből még nem sok látszik, hiszen a kínálatban továbbra is csak iPhone-ok találhatók, noha a Rejoy más márkákat is kínál saját weboldalán.

Újdonság, hogy az online értékesítés - legalábbis részben - kibővül az offline értékesítéssel. Blamumann Bence, a Rejoy ügyvezetője a felek keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy rövidesen a boltokban is meg lehet majd találni a használt mobilokat, ami a hazai piacon újdonságnak számít. A cégvezető szerint a Yettel disztribúciós hálózata jelentős forgalomélénkítést hozhat, így a prognózis szerint év végére már minden harmadik vásárlás a Yettelen keresztül érkezik majd.

A magyar piacon elsőként a Magyar Telekom fogott bele használt mobilok értékesítésébe 2023 októberében, majd tavaly decemberben partnerével, a Recommerce-szel karöltve a készülékbeszámításnak is felületet adott.