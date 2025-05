Már a MediaMarktnál is elérhető az online okoseszköz-felvásárlás

Több, független piaci szereplő és mobilszolgáltató mellett már az egyik legismertebb hazai elektronikai áruházlánc, a MediaMarkt is felvásárolja ügyfelei használt okoskészülékeit - elsősorban okostelefonjait, tabletjeit és okosóráit, emellett laptopokat és konzolokat is. Bár felvásárlási, visszavásárlási akciók eddig is voltak az üzlethálózatban, a folyamat ma már teljes egészében online intézhető.

Az áruházlánc egyelőre az új értékesítés ösztönzésére játszik a rendszerrel, azaz a használt eszközök megajánlott felvásárlási árát beszámítja az újak vételárába.

A használt kütyüiket eladni szándékozók a MediaMarkt erre a célra rendszeresített weboldalán keresztül is elvégezhetik az online készülékbeszámítást, illetve - ahogy eddig - az áruházakban, a technikusok segítségét is kérhetik a folyamathoz.

Az online kalkuláció hasonlóképpen zajlik, mint a piac egyik első, független szereplőjének számító Rejoy-nál, vagy a Magyar Telekom partnerénél, a Recommerce-nél, azaz a típus kiválasztását követően néhány, a készülék állapotára vonatkozó kérdésre kell válaszolni. A versenytársakhoz képest egyetlen eltérés, hogy a MediaMarkt felületén az IMEI-számot is meg kell adni, amit a rendszer ellenőriz.

Az áruházlánc nemzetközi partnere, a 2009-ben alapított svéd a Foxway az adásvétel véglegesítését követően ingyen elszállítja a készüléket majd az állapotfelmérés után 7 munkanapon belül a felvásárlási értéknek megfelelő MediaMarkt ajándékutalványt küld e-mailben az eladónak. A Foxway a Recommerce-hez hasonlóan szinte az összes ismert okostelefon-márka típusait átveszi, ám a HWSW rögtönzött tesztje alapján itt is igaz a megállapítás, hogy

Csak annak érdemes ezt az értékesítési csatornát választania, aki a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban kívánja pénzzé (jelen esetben ajándékkártyává) tenni az eszközét, az eladási ár kevésbé meghatározó szempont számára.

A MediaMarkt számára a használt piac nem teljesen új szegmens, a cég tavaly ősszel kezdte meg a használt, felújított okoseszközök online értékesítését a Refresh! márkanév alatt. Az eladó ez esetben valójában nem az áruházlánc, hanem annak partnere, a Strong & Unique Kft. mely többek között a Samsung Experience márkabolt-hálózatot üzemelteti Magyarországon, de emellett jelentős nagykereskedelmi szereplőnek számít a refurb szegmensben.