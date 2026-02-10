Mindent visz az adat a Telekom mobilhálózatában

A Magyar Telekom mobilhálózata naponta átlagosan mintegy hatmillió mobileszközt szolgál ki (ennél egyébként jóval több előfizetője van a cégnek, ha a havi előfizetéses és pre-paid, valamint M2M szegmenst is beleszámoljuk) egy olyan robusztus infrastruktúrával, melyet ma már kizárólag emberi felügyelet mellett képtelenség lenne üzemeltetni.

A hálózat összetettségét és bonyolultságát jól szemlélteti, hogy csúcsidőben egyszerre átlagosan 130 ezer egyidejű hívást kezel, napi szinten pedig 2800 TB adatforgalom folyik át rajta (ennek egyharmada már 5G-elérésen keresztül).

Egy ilyen hálózat fejlesztése ma már nem a "régi iskola" szerint történik a Telekom szerint, azaz nem a nagyváros-megyeszékhely-kisváros-kistelepülés-kistérség relációban, hierarchikusan történnek a kapacitásbővítések, mely történhet különböző hálózatoptimalizációs folyamatok, spektrum erőforrások bevonása révén, illetve végső esetben újabb állomások építésével.

monitorfal a telekom hálózatfelügyeleti központjában (fotó: HWSW)

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz. Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Annak érdekében, hogy a hálózat stabilan működjön, a Telekom az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett az adatvezérelt automatizált szolgáltatások fejlesztésére és alkalmazására, amelyek képesek folyamatosan felügyelni az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatások elérhetőségét - közölte a szolgáltató egy kedd délelőtti háttérbeszélgetésen.

Ledobták az ATOM-ot

A felügyeleti, üzemeltetési megoldás lelkét az ATOM (Advanced Technology for Operation and Maintenance) nevű, részben saját fejlesztésű platform jelenti, melynek működésébe már a mesterséges intelligenciát is bevonta a szolgáltató.

A platformba integrált hálózat-ikertestvér (digital twin) lehetővé teszi a hálózat működésének szimulálását a virtuális térben, az AI asszisztensek pedig ismerik a rendszer felépítését, valós hálózati adatokkal dolgoznak és pontosan felmérik az egyes hálózati elemek ügyfelekre gyakorolt hatását.

A cégnek házon belül létezik olyan AI-ügynöke, mely magát az ATOM-ot felügyeli kódszinten, egyelőre azonban nem engedélyezett az agent számára a kód átírása - mondták el a Telekomnál.

A Telekom szakemberei szerint az AI-t akkor lehet csatasorba állítani, ha rendelkezésre áll ehhez egy jól strukturált adatbázis, illetve van kapcsolata a hálózattal is. Ezen AI képességek kihasználásával gyorsul az adatfeldolgozás sebessége, ezzel a szolgáltató reakciója a hálzóatban potenciálisan fellépő problémák megoldása érdekében - sokszor még azelőtt, hogy az ügyfelek ténylegesen érzékelnék a problémát.

A szolgáltató szerint a fentieknek köszönhetően jelentősen csökken a szükséges beavatkozások észlelési ideje, és felére rövidült a szolgáltatások helyreállításához szükséges idő.