Mindent visz az adat a Telekom mobilhálózatában
A Magyar Telekom mobilhálózata az ország legnagyobb kiterjedésű, legtöbb ügyfelet kiszolgáló vezeték nélküli infrastruktúrája, melynek fejlesztése és üzemeltetése ma már egészen más módszerekkel zajlik, mint a mobiltelefónia és a mobiladat-korszak elején.
A Magyar Telekom mobilhálózata naponta átlagosan mintegy hatmillió mobileszközt szolgál ki (ennél egyébként jóval több előfizetője van a cégnek, ha a havi előfizetéses és pre-paid, valamint M2M szegmenst is beleszámoljuk) egy olyan robusztus infrastruktúrával, melyet ma már kizárólag emberi felügyelet mellett képtelenség lenne üzemeltetni.
A hálózat összetettségét és bonyolultságát jól szemlélteti, hogy csúcsidőben egyszerre átlagosan 130 ezer egyidejű hívást kezel, napi szinten pedig 2800 TB adatforgalom folyik át rajta (ennek egyharmada már 5G-elérésen keresztül).
Egy ilyen hálózat fejlesztése ma már nem a "régi iskola" szerint történik a Telekom szerint, azaz nem a nagyváros-megyeszékhely-kisváros-kistelepülés-kistérség relációban, hierarchikusan történnek a kapacitásbővítések, mely történhet különböző hálózatoptimalizációs folyamatok, spektrum erőforrások bevonása révén, illetve végső esetben újabb állomások építésével.
Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.
Annak érdekében, hogy a hálózat stabilan működjön, a Telekom az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett az adatvezérelt automatizált szolgáltatások fejlesztésére és alkalmazására, amelyek képesek folyamatosan felügyelni az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatások elérhetőségét - közölte a szolgáltató egy kedd délelőtti háttérbeszélgetésen.
Ledobták az ATOM-ot
A felügyeleti, üzemeltetési megoldás lelkét az ATOM (Advanced Technology for Operation and Maintenance) nevű, részben saját fejlesztésű platform jelenti, melynek működésébe már a mesterséges intelligenciát is bevonta a szolgáltató.
A platformba integrált hálózat-ikertestvér (digital twin) lehetővé teszi a hálózat működésének szimulálását a virtuális térben, az AI asszisztensek pedig ismerik a rendszer felépítését, valós hálózati adatokkal dolgoznak és pontosan felmérik az egyes hálózati elemek ügyfelekre gyakorolt hatását.
A cégnek házon belül létezik olyan AI-ügynöke, mely magát az ATOM-ot felügyeli kódszinten, egyelőre azonban nem engedélyezett az agent számára a kód átírása - mondták el a Telekomnál.
A Telekom szakemberei szerint az AI-t akkor lehet csatasorba állítani, ha rendelkezésre áll ehhez egy jól strukturált adatbázis, illetve van kapcsolata a hálózattal is. Ezen AI képességek kihasználásával gyorsul az adatfeldolgozás sebessége, ezzel a szolgáltató reakciója a hálzóatban potenciálisan fellépő problémák megoldása érdekében - sokszor még azelőtt, hogy az ügyfelek ténylegesen érzékelnék a problémát.
A szolgáltató szerint a fentieknek köszönhetően jelentősen csökken a szükséges beavatkozások észlelési ideje, és felére rövidült a szolgáltatások helyreállításához szükséges idő.