4000 forintért jöhet a reklámmentes Facebook és Instagram

A The Wall Street Journal belsős forrásai szerint a közeljövőben két módon lehetne hozzáférni a Facebook és Instagram szolgáltatásokhoz az Európai Unióban, legalábbis a Meta által mérlegelt új modellben, amit nemsokára bevezethet. A régóta emlegett, hirdetésmentes „fizetős” szolgáltatások ára havi 10-13 euró (3800-5000 forint) lenne, míg az ingyen hozzáférhető verziók használatához a felhasználónak bele kellene egyeznie a személyre szabott hirdetések megjelenítésébe - vélhetően ez lesz a reklámmentes terv része (SNA - Subscription no Ads) aminek a bevezetését a közösségi óriás megígérte az európai szabályozóknak.

A fizetős szolgáltatások esetén asztali gépen a 10 eurós havidíjba egy Facebook- vagy Instagram-fiók számítana bele, minden további hozzákapcsolt fiók további 6 euróba kerülne, míg mobileszközökön egy fiók ára 13 euró lenne, mivel az Apple és a Google alkalmazásboltjai által felszámított jutalékokat a Meta a felhasználóra terhelné.

Hosszú ideje folyik már a harc a közösségi óriás és az európai szabályozó hatóságok közt a hirdetéskövető szolgáltatások, illetve az adatok kezelése miatt felmerülő jogsértések kapcsán. Nemrég került pont a személyre szabott hirdetések megjelenítése körül kialakult uniós vita végére is: öt év jogi csatározás után a Meta végül beleegyezett abba, hogy egyértelmű hozzájárulást kérjen az Instagram és Facebook szolgáltatások európai felhasználóitól, mielőtt személyre szabott hirdetésekkel célozná meg őket. Az ír adatvédelmi hatóság januárban vágott bírságot a céghez jogsértések miatt, melynek eredményeként a cég módosította a személyes adatok felhasználásának jogalapját a Facebookon és Instagramon zajló reklámozáshoz az Európai Unió területén.

Az unió legfelsőbb bírósági szerve, az Európai Unió Bírósága (EUB) júliusban ennél is messzebb menve úgy határozott, hogy a Metának korlátoznia kell személyre szabott hirdetései elérését a régióban, és a Facebook közösségi platformon a felhasználók egyértelmű hozzájárulását kell kérnie ahhoz, hogy reklámokat jelenítsen meg számukra a felület. A határozatban a bíróság kimondja, hogy az oldal üzemeltetőjének bizonyítania kell, hogy az emberek önként adtak engedélyt az adatgyűjtésre.

Nick Clegg, a cég globális ügyeiért felelős elnöke augusztus végén jelentette be, hogy az európai Facebook- és Instagram-felhasználók még több opciót kapnak a Meta tartalomajánló algoritmusainak kikapcsolásához. Utóbbi platformon a Reels és a Stories formátumok mellett a keresésekhez is beállíthatják, hogy a listázott tartalmakat időrendben mutassa a platform, és ne a Meta algoritmusai által előre rangsorolt posztok kerüljenek kiemelésre a szemük elé, ami többek közt a felhasználó korábbi interakciói és érdeklődési köre alapján válogat. Ezt az uniós digitális szolgáltatásokról szóló törvénynek (DSA) való megfelelés érdekében vezette be a cég, ami a nagy online platformokat arra kötelezi, hogy biztosítsanak leiratkozási lehetőséget a személyre szabott ajánlásokról.