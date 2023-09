Hivatalosan is a Squarespace-é a Google domain szolgáltatása

A Google leállította az új domainak értékesítését az ügyfeleknek, miután pont került a Squarespace által kezdeményezett felvásárlási ügylet végére, és elindult a kapcsolódó migrációs folyamat is. A szolgáltatás weboldalán olvasható üzenet már a Squarespace felületére irányítja az érdeklődőket, miközben a meglévő Google Domains-ügyfelek továbbra is hozzáférhetnek online irányítópultjaikhoz egy meg nem nevezett „átmeneti időszak” erejéig, amely után a Sqarespace áthelyezi őket a saját rendszerébe. Előreláthatóan a „következő hónapok során” végbemegy a migráció, a folytonosság érdekében az ügyfelek titkosított fizetési adatai is átkerülnek a Squarespace-hez.

A keresőcég három hónapja jelentette be, hogy a "priorizálás és költségcsökkentés" jegyében felszámolja a 2015-ben elindított Google Domains domainnév-regisztrátort, ami körülbelül egy éve került ki a bétaverzió szakaszából, és értékesíti a szolgáltatáson belül regisztrált nagyjából 10 millió domaint és több millió ügyfél-fiókot a Squarespace sitebuilding és hosting cégnek.

Mivel a Google egy kisebb szereplőnek adta át értékeit, így a hatóságok sem lassították az üzlet lezárulását, hiszen ebben az esetben nem egy nagy szereplő próbál meg még dominánsabbá válni egy kis, de stratégiai szempontból fontos kisebb fél felvásárlásával.

A Squarespace a migráció során a Google infrastruktúráját használja, és "az akvizíció lezárását követően legalább 12 hónapig" nem változtat a megújítási árakon – jelentette be korábban a közleményben. A keresőcég hivatalos közleménye szerint a Domains alkalmazottai nem költöznek a Squarespace-hez a megállapodás részeként, hanem a körülbelül 9 hónapig tartó átállási időszakban továbbra is velük dolgoznak, utána más szerepeket keresnek nekik a cégen belül. A migrációs folyamat lezárultával a Google Domains és a Google Cloud Domains teljesen leáll.

A Google Domains-t főleg intuitív és egyszerű felülete emelte ki a már létező megoldások közül, az átlátható árazás (12 dollár évente), a Google Workspace és a Google Webhelyek integrációja mellett előnyei közt említhető volt a több mint 300 különböző választható domainvégződés. A Google Domains 2022. márciusában, 7 évvel az indulás után lépett ki a bétaverzióból, ami felgyorsította a regisztrált domainek számát: míg hét évbe telt elérni a 7 millió domaint, az elérhetőség kiszélesítése után mindössze egy év alatt további 3 millió új regisztrációval bővült az ügyfélkör.

Az assetek eladásának híre tovább erősíti a Google-ről alkotott képet, miszerint a keresőcég kész továbbadni akár érettebb projekteken is, amennyiben azok nem a hirdetési üzletág központi elemei. A keresőcég idén búcsúzott többek közt a Stadia felhőalapú játékszolgáltatástól, és a Grasshopper nevű oktatási alkalmazástól, amivel programozási alapismereteket sajátíthattak el a felhasználók.

Ahogy Orosz Gergely, a szoftvermérnököket célzó Pragmatic Engineer hírlevél írója megjegyezte korábban a témát taglaló elemzésében: ez esetben nem egyesülésről vagy felvásárlásról, hanem vagyonértékesítésről van szó, aminek révén a keresőcég személyes adatokat, például neveket, telefonszámokat, címeket és fizetési információkat, például hitelkártyákat ad át egy harmadik félnek, amivel a vállalat ellentmond saját irányelveinek is.

Az üzlet legnagyobb nyertese kétségkívül a Squarespace: a négymilliárd dollár értékű weboldal-építő szolgáltatás és tárhelyszolgáltató a világ 3. legnagyobb domainregisztrátorának kulcsfontosságú értékeit kapja meg, és a Google Workspaces legfontosabb partnerévé válik. A Squarespace-nél eddig 1 millió domaint regisztráltak, ami az ügylet lezárulása után 10 milliónál többre ugrik. A cég bejelentése szerint idén tovább növeli a Squarespace Domains üzletágba való befektetését, hogy globálisal elismert, független domainregisztrátori pozíciót vívjon ki magának.