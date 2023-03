Újra az államé a Yettel negyede

A 4iG Nyrt. tegnap délután hivatalosan is bejelentette, hogy leányvállalata, az Antenna Hungária részvénycsere útján megszabadul a cseh PPF Csoport többségi tulajdonában lévő Yettelben és a Cetin Hungary infrastruktúra-cégben meglévő 25%-os tulajdonrészétől - a vállalat a Vodafone Magyarország 19,5%-át kapja cserébe az államtól, mely így mostantól két, több millió ügyféllel rendelkező távközlési cégben is tulajdonossá vált.

Bár a média tegnap jórészt teljesen új fejleményként értékelte a Yettel negyedének állami kézbe kerülését, most valójában csak kvázi visszaáll a 2019 októberi állapot, ekkor került ugyanis az akkor még 100%-ban az állam tulajdonában lévő Antenna Hungária birtokába a Yettel (akkor még Telenor Magyarország) 25%-a.

A magyar állam a prágai székhelyű PPF Csoporttól vette meg a tulajdonrészt, mely 2018. nyarán szerzett teljes irányítást a magyar (illetve a szerb, montenegrói és bolgár) Telenor leánycég felett. Az ügylet értékét akkor nem hozták nyilvánosságra a felek, később azonban az Antenna Hungária éves beszámolójából arra lehetett következtetni, hogy 101,6 milliárd forint értékben zárult a tranzakció.

A szakmát a cseh tulajdonszerzést követő hónapokban folyamatos lázban tartotta, hogy az új tulajdonos átjátssza-e valamilyen formában a mobilszolgáltató többségi tulajdonrészét a magyar államnak, vagy valamilyen kormányközeli vállalkozásnak. Az akkori spekulációkat elsősorban az fűtötte, hogy a kormányzat ekkor már egészen nyíltan kifejezte azon vágyát, hogy szívesen látna állami, illetve "nemzeti" érdekeltségű távközlési szolgáltatót a magyar piacon, miközben egyes, kormányközeli üzleti csoportok egyre ambiciózusabb növekedést mutattak, többek között a távközlés irányában is.

2020 nyarán aztán a PPF úgy döntött, hogy a piaci trendeknek megfelelően kiszervezi a Telenor Magyarországból a teljes aktív (leszámítva a maghálózatot) és passzív infrastruktúrát a CETIN Hungary nevű toronycégbe, melynek tulajdonosi viszonyai megegyeztek a Telenoréval, azaz az akkor még továbbra is teljes állami kontroll alatt álló Antenna Hungária az újonnan megalakuló cégben is éppúgy 25%-os tulajdonrészt szerzett.

A remény hal meg utoljára

A következő lényeges esemény, mely egyes spekulációk szerint közvetetten hathatott a Yettel tulajdoni viszonyainak további alakulására Petr Kellner, a PPF alapító-tulajdonosának két évvel ezelőtti halála lehetett. Azt már valószínűleg soha nem tudjuk meg, hogy Kellnernek milyen szándékai lehettek a magyarországi távközlési érdekeltség(ek) további sorsát illetően, a prágai csoport ugyanakkor később kategorikusan elzárkózott a további üzletrész értékesítésétől, ami új stratégia kidolgozására késztethette az akkor már a színfalak mögött egymást kerülgető Antenna Hungáriát és a 4iG-t.

Erre végül egy 2021. augusztusában aláírt szándéknyilatkozat tett pontot, melyben többek között az szerepelt, hogy a 4iG a tulajdonába került, illetve kerülő távközlési profillal működő társaságokat apportálja az Antenna Hungária Zrt.-be, amiért az részvényekkel fizet cserébe. A tranzakciókkal a 4iG többségi tulajdont szerezhet - és szerzett is - az Antenna Hungáriában (a megállapodás szerint az államnak továbbra is marad minimum 20%-nyi tulajdonrésze a cégben).

Ez aztán tavaly február végére meg is valósult, jóllehet akkor még csak 71,6%-nyi AH-részvényhez jutott hozzá a 4iG, de később ez gyakorlatilag elérte a lehetséges maximumot, azaz közel 80%-ot. Ez egyben azt is jelentette, hogy a 4iG kezébe került a Yettel és a CETIN mintegy 20%-a, míg nagyjából 5% továbbra is állami tulajdonban maradt.

A Vodafone Magyarország tavaly augusztusban bejelentett, állammal közös felvásárlásával végképp lekerült a napirendről, hogy a 4iG, illetve az állam közösen irányítást szerezzen a Yettelben, ráadásul versenyjogi szempontból sem volt éppen szerencsés, hogy a cég ezzel saját versenytársának is a tulajdonosa lett - még akkor sem, ha az ügyletet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egyébként nem vizsgálhatta egy kormányhatározat alapján.

Csere-bere

Ez, valamint az a tény, hogy a 4iG menedzsmentje, illetve Jászai Gellért elnök korábban többször is utalt rá, hogy a kisebbségi tulajdonrészek megtartásában és birtoklásában a cég alapvetően nem érdekelt, egyenesen vezetett a tegnap bejelentett részvénycseréhez, igaz, egy ideig szakmai berkekben annak a lehetőségét sem zárták ki, hogy a PPF visszavásárolná az érintett tulajdonhányadot az Antenna Hungáriától.

A mostani tranzakció a felek nyilatkozata szerint az előfizetőket nem érinti, az ügylet hatásai az állami vagyont illetően pedig szintén nagyjából kiegyensúlyozottnak tekinthetők, miután az Antenna Hungáriában továbbra is megmaradt a valamivel több mint 20%-os állami tulajdon, ezen felül a Vodafone Magyarországban is a 29,5%-nyi rész (ez abban az esetben ugyanakkor csökkenhet, ha a Digi Távközlési Kft. és a Vodafone Magyarország Zrt. a későbbiekben egybeolvad, ami valószínűleg az integrációt korábban zászlajára tűző cégcsoport következő lépéseinek egyike lesz).