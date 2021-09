PPF: Nem eladó a Telenor Magyarország

A PPF Csoport tulajdonában marad a Telenor Magyarország Zrt többségi részesedése, szögezte le kedden újságírók előtt Prágában a három alegységből álló (Telenor CEE, O2 Group és CETIN Group) PPF Telecom Group első embere, Marek Sláčík. Rövid időn belül ez a második, hasonló tartalmú kinyilatkoztatása a cégnek - március végén a tragikus körülmények közt elhunyt tulajdonos-ügyvezető, Petr Kellner helyébe lépő Ladislav Bartonicek hangsúlyozta, hogy a csoport minden lépése a bővülést szolgálja ezen a területen.

SZÉLESEDŐ PORTFÓLIÓ

A PPF 2018-ban vásárolta meg a norvég anyacégtől a Telenor Magyarország és további három régiós Telenor-leányvállalat 100%-os tulajdonrészét, majd alig egy évvel később eladta a cég 25%-át a magyar állam tulajdonában lévő Antenna Hungáriának. 2020-ban további integrációs folyamatok zajlottak a cégen belül, így létrejött a PPF Telecom Group, mely alá bekerült a cseh, a szlovák, a szlovén a bolgár és a román piacokon aktív, frissen megszerzett médiacég, a CME, illetve megalakult a társaság infrastruktúra-cégeit integráló CETIN Group.

A cégnél a távközlési piacokat érintően jelenleg egy adás-vételi tranzakció van csőben: a PPF és a 4iG közt július 9-én megkötött előzetes szándéknyilatkozat alapján a Telenor Montenegro 100%-os tulajdonrészére felvásárlási ajánlatot tett a 4iG, az ügylet valamikor novemberre futhat végig a felek várakozása szerint.

Marek Sláčík

Sláčík szerint a PPF soha nem tekintett stratégiai befektetésként a Telenor Montenegrora, a cég a PPF Telecom Group EBIDTA-jához mindössze 1,1%-kal járult hozzá, ráadásul ebben az országban nem választották ketté a hálózatüzemeltetést és az értékesítést sem, így a csoport könnyen el tudja engedni a kezét a legkisebb leányvállalatnak.

A PPF-nél eközben zajlik a CETIN Group távlati stratégiájának kidolgozása, melynek kapcsán az egység vezetője három lehetséges forgatókönyvről beszélt. Ezek alapján az infrastruktúra-cégek vagy változatlan szerkezettel működnek tovább, vagy a vállalat más infrastruktúra-cégekhez hasonlóan tőzsdére kerül, illetve felmerülhet a kisebbségi tulajdon átruházása egy vagy több pénzügyi befektető számára. Bárhogy is lesz, a PPF megtartja a Csoport többségi tulajdonrészét és irányítását - hangsúlyozták a sajtóbeszélgetés során.

Marek Sláčík a potenciális magyar piaci folyamatokkal és együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos kérdésre válaszul nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a PPF Telecom Group további együttműködési megállapodást, megállapodásokat köt a 4iG Nyrt-vel. Ennek részleteit azonban nem taglalta a vezető, aki egyben azt is leszögezte, hogy a Telenor Magyarország által felvállalt "mobile only" szerep hosszú távon fenntartható, illetve ebben a szegmensben is érhet el önállóan sikereket a cég.

NEM ODA BUDA!

A részlegvezető szavai alapján ismételten megdőlni látszik az a hazai távközlési berkekben népszerűnek számító teória, miszerint a Telenor Magyarországra a Digi hazai leányvállalatának felvásárlását követően ráteszi a kezét a 4iG, ezzel teljessé téve fix-mobil portfólióját. Ennél sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a PPF és a 4iG közt egy mindkét fél számára előnyös egyezség jön létre, melynek részei lehetnek a 4iG ICT szolgáltatásai vagy egy nagykereskedelmi együttműködés.

Ez egyben azt jelentené, hogy a magyar mobilpiac a jelenlegi felállással megegyezően maradna négyszereplős, ahol a 4iG legkisebb szereplőként mérettetné meg magát. Egyelőre kérdéses, hogy az elsősorban állami és nagyvállalati megrendelésekből élő, projektcég profilú vállalat milyen stratégia mentén kezdhet növekedésbe a mobiltávközlésben, a két társaság mindenesetre mind a cégkultúráját, mind eddigi stratégiáját tekintve gyökeres különbségeket mutat egymáshoz képest.