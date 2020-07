Hivatalos: kiszervezte bázisállomásait a Telenor

Új üzleti modellel lépett piacra július elsején a Telenor Magyarország többségi tulajdonosa, a cseh PPF befektetői csoport. Ahogy azt lapunk múlt héten megírta, a cég kiszervezte lényegében az összes bázisállomását egy külön társaságba, a CETIN Hungary Zrt-be, melynek tulajdonosi szerkezete megegyezik a Telenoréval, vagyis a vállalat 75%-a a PPF-é és 25%-a a magyar állam tulajdonában lévő Antenna Hungáriáé. Az így létrejövő, első jelentős hazai toronytársaság, szakmai néven TowerCo a Telenor Magyarország mintegy 3900 bázisállomásának minden aktív és passzív eleme felett gyakorol kontrollt.

Česká Telekomunikační Infrastruktura Hungary

Az MTI-n keresztül a sajtónak eljuttatott közlemény szerint a CETIN Hungary üzleti tevékenységének fókusza a hálózattervezés, hálózatépítés és üzemeltetés, átviteltechnika, adatközpont, IT infrastruktúra és IT biztonsági szolgáltatások. 2015-ben a Telenor Magyarország többségi tulajdonosa, a PPF Telecom Group hasonló tranzakciót hajtott végre sikeresen Csehországban, hozzájárulva ezzel a szétválasztott vállalatok értékének növekedéséhez. Cseh testvérvállalatával együtt az újonnan létrejött három CETIN cég (a magyar mellett a bolgár és a szerb piacon is megjelent ez az üzleti modell) fogja képezni a PPF Csoport távközlési infrastruktúrájának gerincét a kelet-közép-európai régióban.

Az Ötvös Tamás vezérigazgató által irányított új vezetőség feladata a folyamatosan bővülő távközlési, informatikai és biztonsági infrastruktúra-hálózat üzemeltetése, fejlesztése és bővítése - közölték. Az aktív és passzív hálózati elemekre kiterjedő infrastruktúra és a mobilszolgáltatói tevékenység szétválasztása révén a CETIN Hungary maradéktalanul kiaknázhatja a kereskedelmi lehetőségeket és a nagykereskedelmi partnerkapcsolatokat a hálózati szolgáltatások területén - tették hozzá.

Ott leszel? Janklovics Péter stand-upol a SYSADMINDAY-en! Janklovics Péter stand-upol a SYSADMINDAY-en!

Ott leszel? Janklovics Péter stand-upol a SYSADMINDAY-en!

Egyelőre ugyanakkor a CETIN vélhetően csak a Telenor Magyarország számára kínál majd szolgáltatásokat, később azonban ez változhat, kiegészülve új, jelentős piaci befolyással rendelkező partnerekkel. Csehországban a CETIN például a PPF tulajdonában lévő O2 mellett a helyi T-Mobile számára is nyújt infrastruktúra-szolgáltatásokat, jóllehet az üzleti modell ott annyiban különböző, hogy a cseh piacon mind a mobil- mind a vezetékes piacon kínál nagykereskedelmi szolgáltatást a CETIN.

A magyar piacon az előfizetők vélhetően vajmi keveset fognak érzékelni az új üzleti modell megjelenéséből, a hazai mobilcégek ugyanis régóta megosztják egymással passzív hálózati infrastruktúra-elemeiket. Ez többnyire abban nyilvánul meg, hogy a saját tulajdonú tornyok egy részénél a szolgáltatók kölcsönösségi elven hozzájárulnak ahhoz, hogy a versenytárs elhelyezzen bizonyos aktív elemeket, jellemzően antennákat az építményen.

Ám míg erre az együttműködésre meglehetősen laza versenyjogi és hírközlési szabályozási keretek érvényesek (vagyis egy szolgáltató lényegében kénye-kedve szerint dönthetett arról, melyik versenytárssal milyen tartalmú megállapodást köt), addig a mobilhálózati-infrastruktúra nagykereskedelmi modelljére szakértők várakozása szerint szigorúbb szabályok vonatkozhatnak majd a jövőben. Így elsősorban a vezetékes nagykereskedelmi piacszabályozáshoz hasonlóan kötelezhetik majd a vezeték nélküli infrastruktúra-tulajdonost, hogy azonos feltételekkel szolgáltasson minden potenciális partnernek - az ezt előíró szabályozói keretrendszer azonban jelenleg még kidolgozás alatt áll.

KÖNYVELÉSTECHNIKA

Egyes spekulációk szerint a mobilszolgáltatás és az infrastruktúra szétválasztása, külön cégbe szervezése valójában tisztán könyveléstechnikai manőver, mely a pénzügyi befektető érdekeit jobban szolgálja, mintha a két terület továbbra is egy cég égisze alatt működne. Mások szerint Magyarországon ez nyithatja meg az utat a PPF számára ahhoz, hogy vezetékes szolgáltatásokat is kínáljon a helyi távközlési érdekeltség, méghozzá a DIGI Magyarország Kft. segítségével, cserébe meghatározott mobilhálózati kapacitásért.

Utóbbi teóriát gyengíti, hogy a DIGI hazai működése során gyakorlatilag minden fejlesztés önerőből, kvázi zöldmezős modellben végzett el, a romániai tulajdonosi körrel rendelkező cég jellemzően nem gondolkodik nagykereskedelmi üzleti modellekben. Emellett kérdéses, hogy a cseh tulajdonos érdekeit mennyire szolgálja, hogy egy olyan cégnek ad bérbe infrastruktúrát, mely ezt arra használná, hogy a kulcspiacon leverje az árakat.

A cseh PPF mellett egy másik magyarországi szolgáltató, a Vodafone Magyarország tulajdonosa is egy, az egész cégcsoport infrastruktúrája felett rendelkező TowerCo létrehozásán dolgozik jelenleg - bennfentes forrásokból úgy tudjuk, hogy a brit székhelyű multi saját infrastruktúra-cége valamikor az ősz során állhat üzembe.