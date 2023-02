A PC-piac mélyrepülése ellenére is jól megy az Nvidia szekere

A világ első számú grafikusprocesszor-gyártója tavaly ilyenkor rekordnak számító 7,64 milliárd dolláros negyedik negyedéves bevételt jelentett 3 milliárd tiszta profittal. Az aktuális, január végén végződő negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzések a friss jelentés alapján racionálisnak tűntek, lévén a jósolt 6 milliárd dolláros bevétel a valóságban 6,05 milliárd dollárként alakult, ami 21 százalékos csökkenés az előző hasonló időszakhoz képest, és ebből mindössze 1,4 milliárd dollár volt a profit - 53 százalékkal kevesebb, mint a korábbi időszakban. Az egész pénzügyi évet tekintve 26,92 milliárd dollár folyt be a gyártóhoz, ami közel megegyezik a korábbi éves eredménnyel, a profit mégis 55 százalékkal kevesebb.

Javult a helyzet az adatközponti és autóipari üzletágban, utóbbi rekordbevétele 294 millió dollár volt. Visszaesés a grafikus üzletágban mutatkozott, különösen a gaming területen, ami 1,83 milliárd dolláros bevétellel 46%-ot csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lapkát sikerült szállítani a játékkonzolt gyártó partnernek. Mivel jelenleg a Nintendo Switch az egyetlen játékkonzol, ami az Nvidia chipjét használja, jól látszik a számokon, hogy a japán játékcégnél is lassult a Switchek eladása (bár még így is sikerült lenyomni a PlayStation 4-et).

A többi chipgyártóhoz hasonlóan az Nvidia is azt a stratégiát követi, hogy inkább kevesebb GPU-t szállít le a kiskereskedőknek és partnereknek, minthogy csökkentsen az árakon. A PC-gyártók kollektíve a számítógépek iránti kereslet visszaeséséről számoltak be az előző negyedévben, a Gartner a kiszállítások 28,5 százalékos visszaesését a leglátványosabb negyedéves szállítási csökkenésnek nevezte azóta, hogy figyeli a piacot.

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang szerint a gaming szegmens lassan magához térhet, és nagy potenciált lát az adatközponti részlegben a nagy nyelvi modellek (LLM) iránti érdeklődés fellendülésének eredményeként, mivel az Nvidia grafikus processzorai kiválóan alkalmasak gépi tanulási szoftverek betanítására és futtatására. Ezt tükrözi az is, hogy az MI chipeket magába foglaló adatközponti üzletág bevétele éves szinten 11%-kal 3,62 milliárd dollárra nőtt, az egész pénzügyi évet nézve a bevétel 41%-kal 15,01 milliárd dollár rekord lett.

A vállalat tegnap jelentette be azt is, hogy partnerséget kötött a Microsofttal arról, hogy az Xbox PC-s címek a jövőben automatikusan elérhetők lesznek a Geforce Now szolgáltatás katalógusában. A megállapodás pénzügyi hátteréről egyik érintett sem közölt részleteket, ennél alighanem lényegesen fontosabb momentum, hogy az Nvidia cserébe teljes mellszélességgel beállt az Activision akvizíció mellé, egyben közölte, hogy a Microsofttal kötött egyezség minden korábbi, a felvásárlási ügylettel kapcsolatos aggályát eloszlatta a cégnek.