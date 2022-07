Megnyílt az út a Play Store-ban az alternatív fizetési csatornák előtt

A Google bejelentette, hogy lehetségessé válik a Google Play Store-on belül az alternatív fizetési rendszerek használata a fejlesztők számára, amennyiben nem játék típusú alkalmazást tesznek közzé. Jutalékokat továbbra is fizetniük kell, de esetükben a fejlesztői díj az eddigi 15 százalékról 12 százalékra csökken. A vállalat ezzel a lépéssel az új uniós rendelkezéseknek tesz eleget, a díjcsökkentés ezért nem meglepő mód csak az Európai Gazdasági Térségre vonatkozik (27 ország), idővel pedig a játékprogramokra is kiterjesztik, addig a továbbiakban is a Google Pay rendszerén keresztül zajlik az értékesítés a játékok esetében. A cég csak azokat az alternatív fizetési megoldásokat fogadja el, amelyek megfelelnek az általa meghatározott szigorú biztonsági előírásoknak.

A lépés jól illeszkedik abba a stratégiába, amit a Google (Alphabet) egy ideje folytat: inkább engedményeket tesz és ajánl, ha trösztellenes, vagy szabályozási ügyek elé néz, ahelyett hogy hosszadalmas jogi harcokba bocsátkozna. A cég nemrég 90 millió dollárt ajánlott fel azoknak a szerény bevételű alkalmazástulajdonosoknak, akik szerint a Play Áruház szabályzata sérti a szövetségi trösztellenes törvényeket. A keresőóriás az elmúlt évtizedben összesen több mint 8 milliárd euró bírságot kapott az unióban trösztellenes ügyek kapcsán, mert rendre veszített, így az óvatosság érthető.

Az Európai Parlament július elején szavazta meg az uniós digitális tér két fontos jogszabályreformját, a digitális piacokat és a digitális szolgáltatásokat szabályozó rendeleteket (Digital Services Act és Digital Markets Act). A 2020 decemberében bemutatott DMA javaslat egy sor, a jelenlegieknél jóval szigorúbb, illetve konkrétabb előírást és kötelezettséget ír elő a digitális tér domináns piaci szereplői, így például az Alphabet, a Meta, az Amazon vagy éppen az Apple számára, gyorsított eljárással kiszabható rendkívül szigorú szankciókat kilátásba helyezve a benne foglaltak megsértőivel szemben.

Többek közt azt is megköveteli a technológiai óriáscégektől, hogy tegyék lehetővé az alkalmazásfejlesztők számára a rivális fizetési platformok használatát, nem részesíthetik előnyben saját szolgáltatásaikat az appboltoknak kitett riválisokkal szemben. Aki ennek nem tesz eleget, a globális éves bevétele 10 százalékát kis kifizetheti bírságként. Az új jogszabály idén októbertől válhat kötelezően alkalmazandóvá.

Más változások is elindulhatnak ezen a területen a jövőben, bár az eredmények még váratnak magukra: Washingtonban a kongresszus egy olyan jogszabályt fontolgat, ami előírná az Apple és a Google számára, hogy engedélyezzék a sideloadingot, vagy az alkalmazásboltjaikon kívüli appletöltés lehetőségét, és hogy a fejlesztőknek ne legyen kötelező a fizetési rendszerek használata. Az Apple szerint mindez nagyon komoly biztonsági kockázatot jelent, az almás cég egyébként ugyanezt a véleményt fogalmazta meg az uniós előrírások kapcsán is.

Az uniós előírások természetesen az Apple-re is vonatkoznak, de a cég egyelőre még nem jelentett be a Google-höz hasonló lépést appboltjában, és továbbra is 27 százalékot gyűjt be a fejlesztőktől az appok értékesítése után.