Tovább bővül a Netflix játékbirodalma

Bejelentette a Netflix a finn Next Games mobiljátékfejlesztő cég felvásárlását, hogy a videós portfóliója mellett a mobiljáték-platformját is további címekkel bővítse. A streaming cég játékai az előfizetők számára ingyenesen és hirdetések nélkül elérhetőek. A játékkatalógus tartalmát ezidáig főleg külsős partnerek adták, többek közt pont a Next Games. A felvásárlás célpontjában álló cég készített játékot például a Stranger Things és a The Walking Dead sorozatokhoz.

A Next Game 2020-ban 27,2 millió dolláros bevétellel rendelkezett, amelynek 95 százalékát a játékon belüli vásárlások jelentették. A finn cég különböző franchise-okhoz készített játékokat, többek közt mozifilmekhez, televíziós sorozatokhoz és könyvekhez. A jövőben várhatóan kevésbé az egyéb játékokon lesz a hangsúly, hanem a csapat teljes egészében a Netflix tartalmait erősítő játékokon fog dolgozni, hogy ezzel is támogassa a videostreaming cég ökoszisztémáját.

A Stranger Things: Puzzle Tales játékot a Next Games fejlesztette

Az akvizíció 2022. második negyedévében zárulhat, mikorra a Netflix pályázati ajánlatot tesz a Next Games összes kibocsátott és forgalomban lévő részvényének megvásárlására. Az ajánlat keretében a viseostreaming cég részvényenként 2,1 eurót fizet, amelynek összértéke 65 millió eurónak felel meg. A Next Games igazgatótanácsa javasolja részvényeseinek, hogy fogadják el az ajánlatot, amely egyébként több mint duplája a bejelentés előtti 0,93 eurós részvényárnak.

A Netflix nagy erőkkel dolgozik mobiljáték-platformján, és hogy ezáltal az előfizetőinek többet nyújtson a versenytársakkal szemben. Tavaly a Night School Studio indie fejlesztőcéget vásárolta fel a vállalat, amellyel megalapozta saját játékplatformának elindítását. A Netflix tartalomstratégiájának része most már a saját filmek és sorozatok forgatása mellett a játékok fejlesztése is, ezért vált szükségessé egy újabb házon belüli játékfejlesztő csapat.