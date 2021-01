Az Epic Games Store is hasított 2020-ban

A Steam után az Epic Games Store 2020-as évértékelője is megérkezett, az online játékboltnak látványos növekedést hoztak a globális koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozások, amelyek alatt rengetegen ütötték el kényszeredett szabadidejüket PC-s játékokkal.

Az Epic Games jelentése szerint az online bolt 2020 végére már 160 millió regisztrált PC-s fiókkal rendelkezett, ami nem elhanyagolható előrelépés az egy évvel korábban jelentett, 108 milliós értékhez képest. A havi aktív felhasználók is sokasodnak, számuk már meghaladja az 56 milliót, míg 2019 végén még csak 32 millión állt a mutató. A napi aktív felhasználószám még látványosabban hízott, 192 százalékos növekedéssel 31,3 milliónál állt meg. A platformon egyszerre játszó felhasználók maximuma 13 millió volt 2020-ban.

A platform tehát jól láthatóan növekszik, a piacvezető Steamhez képest ugyanakkor továbbra is látványos lemaradásban van - a Valve felülete 2020-ban 120 millió havi aktív játékosról és 62 millió napi aktív gamerről számolt be, legmagasabb egyidejű játékosszáma pedig 24,8 millió volt.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Az Epic Games Store játékosszám-növekedésének fő motorját az boltban hétről hétre elérhető ingyenes címek jelentik, amelyek között olyan AAA-s játékok is akadnak, mint a néhány hete ugyancsak díjmentesen elérhetővé tett Star Wars: Battlefront 2 - csak utóbbit 19 millió felhasználó szerezte be az online boltban az akció alatt. Ingyenes játékból egyébként eddig összesen 103-at tett elérhetővé a cég, amelyek összesített értéke nettó 2047 dollár. A ingyenes címekből a felhasználók összesen 749 millió példányt kattintottak be maguknak. Persze azért vesznek is játékokat a platform használói, akik 2020-ban összesen 700 millió dollárt költöttek el a felületen. Mindeközben a bolt kínálata is látványosan gyarapodott: míg 2019 végén a paletta 190 játékból állt, a tavalyi év zárásakor már 471 játékot sorakoztatott fel.

Ami az Epic Games idei terveit illeti, a vállalat tovább bővíti majd játékpalettáját, ígérete szerint a kisebb fejlesztőknek külön eszközöket is biztosít majd, hogy maguk is közzétehessék címeiket az online felületen - emellett a platform közösségi funkcióira is vár némi tatarozás 2021-ben.