Búcsúzik az Apple HomePod

Kivezeti HomePod okoshangszóróját az Apple, a cég a készletek elfogytával a készülék kis testvérére, a HomePod Minire fókuszál majd. A döntés mögött jó eséllyel a hangszóró iránt mutatott, csekély vásárlói érdeklődés áll, ami az eszköz magas árának, illetve a barátságosabb árcédulájú versenytársakhoz képest visszafogott funkciópalettájának tudható be.

A 2017-ben bejelentett, majd nem elhanyagolható csúszással 2018-ban piacra került HomePod volt az Apple első szárnypróbálgatása az okoshangszórók piacán. Bár a készülék hangminősége kapcsán kiemelkedően pozitív volt a felhasználói visszhang, az eszköz fedélzetén fülelő Siri virtuális asszisztens képességei a rivális Amazon Alexa és Google Assistant mellett továbbra is elég szerények voltak, már 2018-ban is. Ehhez párosult a nettó 350 dolláros árcédula, amelynek töredékéért lehet okosabb alternatívákat találni a piacon. Az Apple a TechCrunch-nak most hivatalosan is megerősítette, hogy elköszön a terméktől, és a jelenlegi készletek elfogytával nem árusítja azt tovább - persze külső viszonteladóknál még fel-felbukkanhatnak a hangszórók.

Az eszköz kis testvére, a HomePod Mini ugyanakkor továbbra is kapható marad, a kisméretű, az eredeti modellnél jóval kedvezőbb árazású, száz dollárért megvásárolható eszköz érezhetően pozitívabb fogadtatásra talált a piacon tavaly őszi rajtja óta.

Az Apple az utóbbi hetekben szisztematikusan tisztogatja termékpalettáját, nemrég az iMac pro kivezetését is bejelentette, amivel a csőben lévő, saját tervezésű processzoraira támaszkodó új számítógépeinek igyekszik helyet csinálni - a pletykák szerint a cég berkeiben már az új, Apple processzoros Mac Pro is nagyban készül.