A Valve inkább kimaradna az Apple-Epic csatából

Új szereplőt vonna be az Epic-kel folytatott csatájába az Apple: mint az Ars Technica beszámolt róla, a cupertinói óriás a Valve-t idézte be, amelytől nagy mennyiségű PC-s játékeladási információt kért be arra hivatkozva, hogy az adatok kulcsfontosságúak a Fortnite számára elérhető alternatív disztribúciós platformok feltérképezéséhez.

A páros csatározása tavaly nyár óta folyik, mikor az Epic legnépszerűbb címét, az említett Fortnite-ot az Apple kiebrudalta az App Store-ból, miután a kiadó saját fizetési rendszert vezetett be a játékban, megkerülve az Apple platformját, ezzel megfosztva azt jutalékától. Noha ugyanezért a gyakorlatért a rivális Android platformon ismert Play Store-ból is mennie kellett a Fortnite-nak, utóbbi rendszerre külső forrásból, azaz az Epic weboldaláról is lehetőség nyílik telepíteni a játékot - iOS-en ugyanakkor nincs ilyen kerülőút. A Fortnite így teljesen kiszorult az Apple rendszeréről, az ügyben pedig a két vállalat már jó fél éve feszül egymásnak.

A most tárgyalt kérvényt az Apple még novemberben nyújtotta be az illetékes bírósághoz, azt azonban az ügybe bevont Valve nem fogadta éppen kitörő örömmel. Ahogy a lap által kiszúrt bírósági levélből kiderül, a Steam platform gazdája egyrészt irrelevánsnak tartja saját PC-s játékáruházának adatait az Epic és az Apple ügye kapcsán, másrészt kiemeli, hogy a vállalat által bekért részletes adatok összegyűjtése nagyon komoly erőfeszítést igényelne részéről - ráadásul az adatok jelentős része üzleti titoknak minősül.

Az Apple által bekért információk között ott vannak a Valve appokra és alkalmazáson belüli termékekre vonatkozó éves szintű eladási adatai, a Steam éves hirdetési bevételei, a Steamhez kötődő külső termékek éves szintű értékesítései, a platform éves bevétele és profitja, minden egyes, a Steamen elérhető app neve, valamint hogy az milyen időintervallumban volt hozzáférhető a platformon, illetve az egyes alkalmazások (és az azokban kapható további termékek) árazásai is.

A Valve-nak azonban úgy tűnik esze ágában sincs betekintést engedni az Apple-nek kulisszái mögé, mondván, saját tevékenysége egyáltalán nem releváns az Apple és az Epic csatájában, hiszen nem gyárt okostelefonokat vagy tableteket, illetve a Steam tartalmai sem a mobileszközöket célozzák. Emellett az asztali Fortnite sem elérhető a Valve platformján, az Epic ráadásul korábban világossá tette, hogy amíg a Valve nem változtat üzleti feltételein, a népszerű battle royale cím nem is jelenhet meg a Steamen. A cég továbbá arról beszélt, a kért információk, dokumentumok összeállítása hatalmas terhet róna rá - az extra erőfeszítések költségeinek megtérítését pedig az Apple nem ajánlotta fel. Noha a Valve bizonyos információkat kiszolgáltatott az Apple-nek, azokat olyan mértékben cenzúrázta, hogy lényegében használhatatlanok a vállalat számára.

Az Apple és az Epic Games az Egyesült Államokban indult háborúja az elmúlt napokban egyébként már Európába is eljutott, mikor a készülékgyártót az Epic az Európai Bizottságnál panaszolta be.