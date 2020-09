Válaszpert indít az Epic Games ellen az Apple

Folytatódik az Apple és az Epic Games bírósági csatározása: az Apple válaszpert indított a játékfejlesztő ellen, mondván az saját fizetési rendszerének bevezetésével az iOS-es Fortnite-ban valójában "jutaléklopást" követett el, miután nem hajlandó fizetni azokért az előnyökért, amelyeket az Apple alkalmazásboltja biztosít számára. Eközben az Epic arra kérte a bíróságot, hogy egy ideiglenes döntéssel kötelezze rá az Apple-t, hogy ismét tegye elérhetővé a Fortnite-ot az App Store-ban, amíg nem kerül pont a bírósági ügy végére.

Az Apple a ZDNet által idézett, a bírósághoz benyújtott panaszában úgy fogalmaz, az Epic Games "megkülönböztetett bánásmódot" követel, miközben a Fortnite-ban bevezetett, az Apple 30 százalékos jutalékát megkerülni hivatott fizetési rendszere szerződésszegésnek minősül - sőt a cég egészen odáig megy, hogy az Epic fizetési megoldásával felhasználóitól valójában az Apple szellemi tulajdonainak és technológiáinak használatáért (is) gyűjt be pénzt. A vállalat ezért a per során az elvesztett jutalékok mellett többek között a termékimázsban esett potenciális csorbákért is kártérítést követel az Epic Gamestől.

Miért érdemes belevágnod az online Kubernetes képzésünkbe? Szeptember 15-én Kubernetes alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett! Szeptember 15-én Kubernetes alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

Miért érdemes belevágnod az online Kubernetes képzésünkbe? Szeptember 15-én Kubernetes alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

Mindeközben az Epic offenzívájának lendülete sem csökken, a vállalat múlt pénteken benyújtott panaszában ismét monopolistának nevezte az Apple-t, aláhúzva, hogy a vállalat az iOS-es alkalmazásdisztribúció fölötti egyeduralmát arra használja, hogy saját alkalmazáson belüli vásárlási platformjának használatára "kényszerítse" a fejlesztőket. A cég szerint nem áll szándékában kiharcolni, hogy az Apple fizetési és disztribúciós szolgáltatásait ingyen használhassa - a vállalat azt akarja elérni, hogy iOS-en ne kelljen feltétlenül az Apple App Store-jára vagy alkalmazáson belüli fizetési platformjára támaszkodnia, azok helyett rivális szolgáltatásokat is lehetőség legyen igénybe venni. A vállalat most arra kéri a bíróságot, hogy az ügy lezárultáig ideiglenesen kötelezze az Apple-t, hogy engedje közzétenni a Fortnite-ot az App Store-ban.

Noha a játékot az alkalmazásboltból az Apple gyorsan kiebrudalta az alternatív appon belüli vásárlási megoldás bevezetését követően, a népszerű cím már telepített példányai továbbra is játszhatók az iOS-es eszközökön - frissítések viszont már nem érkeznek hozzájuk. A lépéssel az Epic szerint a Fortnite napi használata iOS-en 60 százalékkal esett vissza - miközben az iOS-es felhasználók 63 százaléka nem játszik más platformon a népszerű battle royale címmel.

A fájdalmas helyzet nem úgy tűnik, hogy belátható időn belül javulni fog: augusztusban Yvonne Gonzales Rogers, a perben illetékes kerületi bíróság kijelölt bírája kimondta, az Apple alapvetően az App Store felhasználási feltételeinek megszegése miatt megfelelő jogalappal zárta ki a Fortnite-ot a piactérről, így a további meghallgatásokig biztosan nem írja elő a cuprtinói vállalat számára, hogy az Epic videojátékát újra hozzáférhetővé tegye. Ennek megfelelően az Epic új kérelme sem valószínű, hogy zöld utat kap, legalábbis a következő meghallgatásig, amelyre szeptember végén számíthatunk.