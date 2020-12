27,7 milliárd dollárért vásárolja fel a Slacket a Salesforce

Felvásárolja a Slack vállalati kollaborációs platformot a Salesforce: a lehetséges akvizíció kapcsán már a múlt héten elkezdtek szivárogni az első információk, most pedig a felek hivatalosan is megerősítették az üzletet, amelyben a Slack mintegy 27,7 milliárd dollárért cserél gazdát.

A bejelentés szerint az összeolvadással a Salesforce mélyen integrálja majd a Slacket a Salesforce Cloudba, illetve a kollaborációs platform lesz a Salesforce Customer 360 "új interfésze" - konkrétumokat azonban a páros még nem közölt a szolgáltatás jövője kapcsán, így egyelőre azt sem tudni, mire számíthatnak a Slack jelenlegi ügyfelei az akvizíció lezárultával. Utóbbi a Salesforce 2022-es üzleti évének második negyedében, azaz valamikor 2021 nyarán várható, miután a felvásárlás a felelős szabályozók jóváhagyását is megkapta.

MINDENKI JÓL JÁR

Az üzlet mindkét fél számára komoly előnyökkel járhat. A Slack az utóbbi hónapokban egyre nehezebben tudta tartani a lépést a koronavírus-járvány által felpörgetett vállalati kollaborációs szegmensben, ahol legnagyobb riválisa, a Microsoft Teams rendkívüli tempóban hizlalta fel ügyfélbázisát. A redmondi óriás ráadásul a szolgáltatását plusz költség nélkül elérhetővé teszi a Microsoft 365 irodai szoftvercsomag részeként, amelyet a Slack ügyfelei is nagy számban használnak, jó eséllyel érezhető lemorzsolódást generálva a Slack felhasználói bázisából.

Utóbbit a frissen bekebelezett céges kollaborációs platform sem hagyta szó nélkül: míg idén májusban még arról beszélt, nem tekint riválisként a Microsoftra és a Teamsre, két hónappal később, júliusban már versenyügyi panasszal fordult az Európai Bizottsághoz, mondván, a Teams platform terjeszkedése során a redmondi óriás visszaél piaci helyzetével, miután azt a szegmensben domináns Office termékekkel köti össze, illetve több millió eszközre előre is telepíti.

A felvásárlással most a Slack is kiterjedt nagyvállalati hátteret és elérést kaphat, számottevően javítva versenyképességét a vállalati kollaborációs piacon. A Salesforce ügyfélbázisára támaszkodva pedig a szolgáltatás saját felhasználótáborát is elkezdheti hizlalni, amelynek létszámáról idén mélyen hallgatott. Legutóbb a vállalat tavaly októberben közölt napi aktív felhasználószámára vonatkozó számokat, akkor ez az érték 12 millió volt. A Microsoft eközben egy alkalmat sem szalaszt el, hogy a Teams számaival dicsekedjen, a szolgáltatás idén már 115 millió napi aktív felhasználót számlált.

A Microsoft ráadásul a Salesforce-nak is komoly riválisa, a felhős CRM szolgáltatások terén - ugyanakkor míg a redmondi óriás saját felhős portfólióját a Teamsszel jól kiegészíti, a Salesforce-nak (egészen mostanáig) nem volt hasonló kollaborációs megoldás a tarsolyában. A Slack birtokában a cég is sokkal vonzóbb szolgáltatáspalettát kínálhat ügyfeleinek - illetve potenciálisan a kollaborációs app jelenlegi felhasználói bázisának jelentős részét is beolvaszthatja.

A 27,7 milliárd dolláros üzlettel a Slack részvényesei minden egyes Slack részvényért 26,79 dollárt, illetve 0,0776 Salesforce részvényt kapnak majd. Arról a felek egyelőre nem beszéltek, hogy a megállapodás a Slack jelenlegi felhasználói bázisa számára hoz-e majd változást a mindennapi ügymenetben.