Már 12 millió napi aktív felhasználónál jár a Slack

A vállalati kollaborációs platform hamarosan rajtoló fejlesztői konferenciáján további nagyvállalati funkciókat és integrációkat ígér, miközben egyre több rivális szorongatja.

Már 12 millió napi aktív felhasználót számlál a Slack, a kollaborációs platform a mérföldkőről blogposztban számolt be. Ez tempós, évi mintegy 37 százalékos növekedést jelent a szolgáltatás háza táján, a napi aktív felhasználók fele ráadásul fizető ügyfél. A gyarapodás tempóját az is jól illusztrálja, hogy a Slack idén februárban járt napi 10 millió aktív felhasználónál - ugyanakkor a cégnek ennél is lendületesebb terjeszkedésre lesz szüksége, miután a nyáron a Microsoft Teams megelőzte felhasználószámban. A vállalat posztjában mindenesetre nem csak a felhasználószámmal dicsekszik, de arról is beszámolt, közel 600 ezer napi szinten aktív, regisztrált fejlesztő gyűlt már platformja köré.

A cég szerint a fizetős konstrukcióit igénybe vevő ügyfelek egy munkanapon több mint kilenc órát töltenek a szolgáltatásban, ebből pedig több mint 90 percen keresztül aktívan használják azt. Ez a teljes szolgáltatásra vetítve heti több mint ötmilliárd "tevékenységet" jelent, ide sorolja a cég az üzenetírás mellett többek között a fájlok feltöltését és kommentelését, a kereséseket, illetve az integrált appokkal való interakciót is. Utóbbiakból egyébként a Slack App Directoryban már több mint 1800 található, illetve a vállalat szerint ügyfelei szeptember folyamán egy héten átlagosan mintegy 500 ezer egyedi, rendszereiket a Slackkel összekötő alkalmazást hajtottak igába.

A fejlesztői ökoszisztéma további dagasztása végett a vállalat mindeközben már lázasan készül jövő heti Spec konferenciájára, az évente megrendezett eseménnyel a cég azokat a fejlesztőket célozza, akik a Slackhez készítenek különböző appokat és integrációkat. A rendezvényen várhatóan új integrációs lehetőségek is bemutatkoznak, továbbá a vállalat azokat a felhasználókat is igyekszik jobban megszólítani, akik nem különböző IT pozíciókban dolgoznak. A cég emellett dedikált nagyvállalati funkciókkal is tervez bővíteni.

Persze nem véletlen, hogy a Slack a 12 milliós mérföldkő bejelentését a felhasználói aktivitásra hegyezte ki, a szolgáltatás egyik legfontosabb riválisa a Microsoft Teams csapata ugyanis júliusban jelentette be, hogy a Slacket megelőzve már 13 millió napi aktív felhasználónál jár. A ZDNet szerint ugyanakkor a versenytárs adatai megtévesztők lehetnek, miután a Teams az Office 365 előfizetéshez is jár - a lap szerint az Office 365 licencek tulajdonosait, amennyiben a csomag bármely szoftverét használják a redmondi óriás már Teams ügyfélként számlálja.

A Slacknek persze nem csak a Teamstől kell tartania, a szegmenst a Facebook is gőzerővel ostromolja saját, Workplace szolgáltatásával, amely a napokban lépte át a hárommillió fizető felhasználós küszöböt - ebből egymilliót az elmúlt nyolc hónapban gyűjtött össze. Bár az előfizetői bázis még jócskán a Slacké mögött kullog, így is egyre nagyobb fenyegetést jelent a cég számára, különösen miután a Workplace nagy előnye, hogy a felület nagyon hasonlóan használható, mint a jól ismert Facebook, így minimális betanítást igényel a dolgozók oldalán.