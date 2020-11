A Slack felvásárlására készülhet a Salesforce

A Slack bekebelezése kapcsán folytat egyeztetéseket a kollaborációs platformmal a Salesforce - számolt be a vállalatokhoz közeli forrásokra hivatkozva a Reuters és a Wall Street Journal. Amennyiben a feleknek sikerül megállapodni, a lapok szerint a páros az üzletet még a Slack következő, december 9-i negyedéves pénzügyi jelentését megelőzően, sőt akár a Salesforce december 1-jén esedékes Q3-as beszámolója előtt bejelentheti.

A Salesforce a felvásárlással nagyvállalati szolgáltatáskínálatát egészíthetné ki - ráadásul miután a Slack egyre nehezebb helyzetben van a piacon az olyan rivális vállalati online kollaborációs megoldások térnyerése mellett, mint a Microsoft Teams, a cégnek is mentőövként jöhet az akvizíció.

Bár a koronavírus-járvány miatt világszerte szárnyaló távmunka a Slacknek is lökést adott - a cég appját idén eddig 12,6 millió alkalommal telepítették, ami a Sensor Tower szerint 50 százalékos ugrás a tavalyi év hasonló időszakához képest - ugyanakkor a vállalat kedvezményeket is kénytelen volt kiosztani a pandémia alatt nehéz anyagi helyzetbe került ügyfeleinek. Felhasználóbázisát ráadásul egyre nehezebb megtartania, miután az említett Teams a Microsoft 365 részeként is elérhető, plusz költség nélkül - az irodai szoftvercsomagot pedig a Slack ügyfelei is nagy számban használják.

A vállalat egyre elkeseredettebb küzdelmét az is jól illusztrálja, hogy míg idén májusban még arról beszélt, nem tekint riválisként a Microsoftra és a Teamsre, két hónappal később, júliusban már versenyügyi panasszal fordult az Európai Bizottsághoz, mondván, a Teams kollaborációs platform terjeszkedése során a redmondi óriás visszaél piaci helyzetével, miután azt a szegmensben domináns Office termékekkel köti össze, illetve több millió eszközre előre is telepíti.

Eközben a Teams napi aktív felhasználószáma kíméletlenül növekszik, amivel a vállalat időről időre el is dicsekszik - októberben már 115 millióra rúgott. A Slack ugyanakkor mélyen hallgat saját felhasználóbázisa kapcsán, utoljára bő egy éve közölte napi aktív felhasználóinak számát, az 2019 októberében 12 milliónál járt.

Külső beavatkozás nélkül tehát nem lesz könnyű a cégnek fordítania a szerencséjén, a Salesforce általi felvásárlással viszont Slack is a Teamshez hasonló hátszelet kaphatna, hozzáférést kapva az anyacég ügyfélbázisához. A Microsoft egyébként a Salesforce-nak is fontos riválisa, a két vállalat a CRM termékek piacán feszül egymásnak. Ha az üzletet sikerül nyélbe ütni, a Reuters szerint a Salesforce részvények helyett teljes mértékben készpénzben fizetne a Slackért - azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, pontosan mekkora összegért cserélhet gazdát a kollaborációs platform.