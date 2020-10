Cégek közötti privát üzenetekkel bővül a Slack

Zakatol a Slack Frontiers konferenciája, amelyen a nagyvállalati kollaborációs alkalmazás legújabb fejlesztései is terítékre kerülnek. A platform egyik legfontosabb újítása, hogy a Slack Connecten keresztül hamarosan a különböző cégek dolgozói között is lehetővé teszi a közvetlen chatelést - de a vállalat több biztonsági és funkcióbeli újítást is bejelentett.

PRIVÁT ÜZENETEK, ELLENŐRZÖTT SZERVEZETEK

A Slack Connectet a vállalat idén júniusban mutatta be, azzal a cégeken átívelő Slack csatornákat kínál, megkönnyítve a vállalatok közötti együttműködést - a rajt óta a megoldást mintegy 56 ezer szervezet vette igénybe a külső partnereivel való kollaborációhoz. A szolgáltatás frissítésével a vállalat tovább folytatja hadjáratát az email intézménye ellen, immár a különböző cégek alkalmazottai között történő, közvetlen üzenetváltások előtt is megnyitva a platform kapuit. A Slack Connect Direct Messages használatához a felhasználók privát meghívólinkeket oszthatnak meg a megbízhatónak ítélt partnerekkel, akik aztán saját Slack szervezetükből vehetik fel velük a kapcsolatot, privát üzeneteken keresztül. A funkció éles rajtjának pontos időpontját a Slack egyelőre nem árulta el, mindössze annyit közölt, arra 2021 elején számíthatunk.

A Slack Connect másik újdonsága a hitelesített, vagy "Verified" szervezetek bevezetése: a vállalat az egyes vállaltok neve mellett pipával jelzi majd, hogy ellenőrzött azonosságú cégről van szó, így elkerülhetők a visszaélések a szervezetek neveivel. Az adminisztrátorok továbbá a megbízhatónak ítélt vállalatokkal már előre jóváhagyhatják a csatornalétrehozási kérelmeket. Akárcsak a Slack Connect Direct Messages, a hitelesített szervezetek, illetve az előzetes jóváhagyások is jövő év elején válnak elérhetővé.

Októberben a Go nyelvnek hódolunk! Októberben 15-én folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban. Októberben 15-én folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban.

Októberben a Go nyelvnek hódolunk! Októberben 15-én folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban.

Mindeközben a kollaborációs platform saját partnerségeit is ápolja: a DocuSign eSignature for Slack appjával a Slacken belülről továbbíthatók DocuSign-borítékok és sablonok is igénybe vehetők, illetve a DocuSign értesítései is fogadhatók. Az új Slack-app már most munkába állítható.

BIZTONSÁGOSABB API-HASZNÁLAT

A vállalat a Workflow Builder vizuális munkafolyamat-automatizációs megoldást is frissíti, az abban létrehozott folyamatokba már különböző külső szolgáltatások funkciói is beépíthetők. A Slack továbbá még idén "socket mode-dal" is bővül, amellyel az appok fejlesztőihez a vállalati tűzfalak mögött is eljuthatnak a felhasználói interakciók és különböző események, WebSockets kapcsolaton keresztül. A megoldással a Slack API-k teljes mértékben kihasználhatók vállalati környezetben is, anélkül, hogy nyilvános HTTP végpontokhoz kellene nyúlni.

Ha pedig már a Slack alkalmazásoknál tartunk, azokat az adminisztrátorok a szervezeten belül rövidesen (várhatóan még év vége előtt) néhány kattintással minden munkaterületre telepíthetik, azonnal hozzáférést biztosítva azokhoz a dolgozók számára. Ugyancsak említést érdemel a Slack még 2020 folyamán elinduló tanúsítványprogramja, amelyben a nagyvállalati igényeknek igazoltan megfelelő appok vehetnek részt.

Végül de nem utolsó sorban a Slack egy új, havi jelentést is indít Remote Employee Experience Index néven - ennek első kiadása már elérhető - amelyben a távmunkázó alkalmazottak munkahelyi elégedettségét és tapasztalatait vizsgálja.