Szigorú feltételekkel, de beengedi a játékstreaming appokat iOS-re az Apple

Enged a játékstreaming appoknak az Apple, azokat a cég frissített App Store-os irányelvei alapján, rendkívül szigorú feltételek mellett ugyan, de beengedi iOS-es alkalmazásboltjába. Erre a vállalat fejlesztői oldalán sorolt irányelveiben külön ki is tér, ezzel végre tisztázva a hasonló szolgáltatások helyzetét a platformon. Azok fejlesztői ugyanakkor nem könnyebbülhetnek meg túlságosan: az irányelvek frissítése gyakorlatilag a cég a Microsoft xCloud bétájának iOS-es kálváriája kapcsán tett nyilatkozatát foglalja valamivel tisztább, hivatalosabb formába.

Az xCloud tesztelése augusztus elején, a vártnál korábban zárult le iOS-en - ekkor persze az app már hónapok óta nem kapott frissítéseket, a platform megkötései miatt. Nem sokkal később az Apple úgy nyilatkozott, nincs akadálya a hasonló játékstreaming szolgáltatások közzétételének a platformon, azonban az ezekben elérhető összes játéknak is egyenként át kell mennie a cupertinói óriás ellenőrzési folyamatain. Miután a Microsoft nem ellenőrizteti a streaming katalógusában elérhető valamennyi címet az Apple-lel, az xCloud sem rajtolhat el iOS-en - de ugyanez igaz a konkurens megoldásokra, beleértve az Nvidia GeForce Now-t, illetve a Google Stadiát is. A cupertinói cég azt is kifogásolta, hogy hasonló megoldásoknál nincs lehetőség az egyes játékokat külön-külön értékelni az App Store-ban.

Mindez már az App Store irányelvei között, feketén-fehéren is megtalálható: eszerint a játékstreaming szolgáltatásokban elérhető minden egyes címet külön kell alávetni az Apple ellenőrzési folyamatainak, a fejlesztőknek pedig a keresésekhez szükséges megfelelő metaadatokat is biztosítaniuk kell a címek mellé, illetve a cég alkalmazáson belüli vásárlási rendszerét kell, hogy használják. A fentieken túl minden egyes streamelt játékot külön, önálló appként kell az App Store-ban közzétenni. Az alkalmazásboltban az egyes címek saját oldallal kell rendelkezzenek, amelyen feltüntethetők a felhasználói értékelések, illetve amely a statisztikákban és keresésekben is megjeleníthető, valamint a cég ScreenTime felügyeleti megoldásával vagy más szülői felügyeleti eszközökkel is kezelhetőnek kell lenniük.

Ezzel együtt a cégek az App Store-ban közzétehetnek egy katalógusalkalmazást, amelyben a felhasználók beléphetnek az adott játékstreaming szolgáltatásba, illetve annak tartalmai között is böngészhetnek, ugyanakkor ebben is az önálló App Store oldalakra kell hogy mutassanak az egyes címek. Természetesen az előfizetési díjakat az Apple rendszerén keresztül kell rendezni - észben tartva a cég által levont 30 százalékos jutalékot - illetve a "Sign in with Apple" bejelentkeztetés támogatását is elvárja a cég. Ahogy augusztusban, az Apple most irányelveiben is kitér rá, hogy amennyiben a játékstreaming appok mögött álló cégek nem akarnak igazodni a sorolt feltételekhez, az iOS felhasználókat böngészőn keresztül érhetik el.

Az Apple tehát továbbra sem könnyíti meg a játékstreaming szolgáltatások dolgát - jelenleg az sem egyértelmű, hogy a játékok kiadói által megadott licencelési konstrukciókba belefér-e, hogy azokat önálló appokként közzétegyék az App Store-ban. A Microsoft sem elégedett az Apple döntésével, mondván, a felhasználók a katalógusból egyből a játékokba akarnak belépni, ahogy azt a zene- és filmstreaming szolgáltatásokban elérhető tartalmaknál is teszik, nem pedig külön köröket futni több mint száz app letöltésével, hogy a felhőben futó játékpalettát igénybe vehessék. A Google és az Nvidia egyelőre nem szólalt meg az ügyben.