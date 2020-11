PS4-re is streamelhetők lesznek a PlayStation 5 játékok

A Sony legújabb PlayStation 5 konzoljának érkezésével a leköszönő PS4 is hasznos új funkcióval bővül: mint a vállalat nemrég élesített FAQ oldalán kiderül, az előző generációs játékgéppel a felhasználók a nappaliban telepített PS5-ön futó játékokat a ház más pontjaira is streamelhetik.

Az újítás a Remote Play funkció frissítésének köszönhető - utóbbi eddig kifejezetten a PS4-en futó tartalmak elérését célozta PC-ről, okostelefonról vagy táblagépről, mostantól azonban a PS4 is képes az utód konzolokon futó címek streamelésére a Remote Play-en keresztül. Persze a Remote Play nem csak PlayStaton 4-en frissül, a legújabb konzolgeneráció az elődhöz hasonlóan más platformokról is elérhető lesz, beleértve a PC-ket és mobileszközöket is. A PS4 jelen állás szerint 1080p-s streamet biztosít, a windowsos alkalmazással pedig hasonló felbontás mellett a HDR rubrika is bepipálható - a macOS-es kiadás egyelőre várat magára, ugyanakkor valószínűleg rövidesen az Apple rendszerére szánt verzió is elérhető lesz. Természetesen ha egy háztartásban több PS5 is található, azok között is lehetőség van a játékok streamelésére.

Ahogy a The Verge is rámutat, a Remote Play frissítése érdekes helyzetet teremt: a Sony korábban sokak bánatára közölte, a PS5 bár támogatja megelőző konzolgenerációtól megismert DualShock 4 kontrollereket a PS4 címeknél, azok a PS5-re készült játékokkal már nem használhatók - a Remote Play-es streamelésnél ugyanakkor értelemszerűen nincs ilyen megkötés.

Ugyancsak említést érdemel a FAQ-ban másik fontos pontja: a PS5 játékokon nem lesz régiózár, így a csak egy-egy országban kiadott címek is gond nélkül játszhatók lehetnek a világ bármely pontján. A PS5 emellett nem meglepő módon a PlayStaton Now szolgáltatáshoz is kap támogatást, így a Sony szervereiről is streamelhetők játékok a konzolra. Ez azt jelenti, hogy nem csak PS4, de PS3, sőt PS2 címek is elérhetők lesznek (streamelt formában) a Sony legújabb játékgépén.