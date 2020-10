Továbbra sem térhet vissza iOS-re a Fortnite

Továbbra sem kell visszaengednie a Fortnite-ot az Apple-nek iOS-es alkalmazásboltjába - határozott Yvonne Gonzales Rogers, a cupertinói óriás és a népszerű battle royale cím mögött álló Epic Games perében illetékes kerületi bíróság kijelölt bírája, elutasítva a kiadó kérelmét a játék ideiglenes visszaállítására. Belátható időn belül tehát az iOS felhasználók nem tölthetik majd le a Fortnite-ot, a telepített verziók pedig a későbbiekben is frissítések nélkül maradnak.

Mindezek mellett az Epic továbbra sem tehet közzé új játékokat a platformon, legalábbis ha azok a cég saját fizetési rendszerét használják az Apple megoldása helyett. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egy kisebb győzelmet is elkönyvelhet a kiadó, a bíró ugyanis azt is kimondta, az Apple nem vezethet be átfogó tiltást az Epic fejlesztői eszközeire vonatkozóan, azaz korábbi szándékával ellentétben nem száműzheti az Unreal Engine-re építő tartalmakat az App Store-ból, illetve az Epic egyéb érdekeltségeit sem büntetheti "megtorlásul" a Fortnite-ban bevezetett saját fizetési rendszerrel szemben.

Az iOS-es App Store az elmúlt hetekben több fronton is tűz alá került, sőt egy iparági koalíció is elkezdett formálódni, amelynek tagjai az alkalmazásboltban értékesített digitális termékekre, szolgáltatásokra kivetett, vaskos, 30 százalékos Apple-adó ellen emelik fel a hangjukat. A szerveződésben az Epic Games mellett többek között a Spotify és a Deezer is részt vesz. Bár a Google is hasonló, 30 százalékos jutalékot gyűjt be saját platformján, amelyet ugyancsak érnek kritikák, a fókusz mégis az Apple-re helyeződik, miután iOS-en nincs lehetőség alternatív alkalmazásboltok használatára, míg Androidon számos opció között válogathatnak a fejlesztők és a felhasználók - amelyek támogatását a Google ígérete szerint az Android 12-ben tovább erősíti.

A fentieken túl az App Store a szárnyait bontogató felhős játékstreaming számára sem teremt túl barátságos környezetet, a hasonló szolgáltatásokat, mint a Google Stadia, az Nvidia GeForce Now vagy a Microsoft xCloud csak rendkívül szigorú feltételek mellett engedi be az Apple platformjára, azoknak játékkatalógusuk minden címét külön appként kellene publikálniuk az alkalmazásboltban. Ezzel a cég lényegében ellehetetleníti a felhős játékstreaminget, legalábbis az App Store-on keresztül - az Amazon és a Microsoft most webappokkal igyekeznek megkerülni az Apple megkötéseit, és nem lenne meglepő ha a közeljövőben versenytársaik is hasonló módszerekhez folyamodnának.