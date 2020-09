Köszörüli az előd csorbáit a Samsung Galaxy Z Fold2

Menetrend szerint bemutatkozott a Samsung legújabb hajtogatható kijelzős okostelefonja, a Galaxy Z Fold2: a készülék tavaly megismert előző generációjával a gyártó sietett az elsők között hajlítható panellel szerelt okostelefont piacra dobni, ezért ugyanakkor súlyos árat fizetett. Az okostelefont rengeteg gyermekbetegség sújtotta, a sérülékeny kijelzőtől a porral nehezen bíró zsanérokig, illetve a telefon apró, alig használható külső panelje kapcsán sem voltak túl pozitívak a visszajelzések - a pöttöm kijelző kezelésének nehézkességét mi is megtapasztaltuk. A telefon második generációja már jóval ígéretesebb, az az előd több gyengeségét is ki tudta nőni.

FELCSEPEREDETT A FEDLAPI KIJELZŐ

A legfeltűnőbb újdonság a külső panel, amely 6,2 hüvelykes képátlójával végre az előlap szinte teljes egészét kitölti, a tetején középen a panelbe ütve pedig egy szelfikamera is helyet kapott. A panel a piacon megszokottnál is nyújtottabb a maga 25:9-es képarányával, amelyhez 2260x816 pixeles felbontás párosul, 386 PPI-s pixelsűrűséggel. A fedlapi képernyő így végre nem csak néhány alapvető, lehetőleg gépelést nem igénylő funkcióra vethető be, hanem maga is teljes értékű panelként használható, akárcsak egy hagyományos okostelefon esetében. Így akkor sem kell korlátozott funkcionalitásra hagyatkozni, ha éppen csak egy kézzel tudjuk kezelni a telefont.

Kinyitva vehető használatba a méretes, 7,6 hüvelykes, ugyancsak AMOLED főképernyő: a 22,5:18-as képarányú, hajlítható panel felbontása 2208x1768 képpont, amely 373 PPI-s pixelsűrűséget eredményez, komoly erőssége továbbá a játékosoknak is vonzó 120 hertzes frissítési ráta. A fedlapi kijelzőnél viszont továbbra is 60 hertzcel kell beérni, ami a kijelzők közötti váltásnál feltűnő lehet. A belső panelben is találunk egy kameralyukat, annak jobb felső sarkában - ez ugyancsak komoly előrelépés az előd szintén sokat kritizált, méretes belső notch bevágásához képest. Mind a külső, mind a belső kijelzőben ugyanaz a 10 megapixeles kameraszenzor dolgozik.

A belső panel másik erőssége, hogy a gyártó szerint már ultravékony, úgynevezett UTG (Ultra-Thin Glass) üvegborítással érkezik, amely nem csak jobb strapabíróságot, de kellemesebb tapintást is kölcsönöz a panelnek. Ugyanarról a megoldásról van szó, amelyet a Galaxy Z Flipnél is láthattunk - bár a borításban valóban ott van egy vékony üvegréteg, az műanyaggal van összesajtolva, és ez utóbbi néz kifelé, azaz ezt a műanyag réteget tapogatjuk a nagyméretű panel kezelésekor. Az ismerős hideg üvegfelületre tehát nem érdemes számítani, az előrelépés mindenesetre így is érezhető lehet az eredeti Foldhoz képest.

NYITVA, CSUKVA - FÉLIG KINYITVA?

A zsanér is fejlődött, megkapta a Galaxy Z Flipből ismert keferendszert, a por távoltartására, illetve azzal az említett készülékkel debütált "Flex" mód is megérkezik a Galaxy Z Fold2-be, vagyis a panel a csukott, illetve teljesen nyitott állapotok mellett részlegesen kinyitva, kvázi apró notebookra emlékeztető pozícióban is használható.

Ezt az elrendezést a gyártó szoftveroldalon is megtámogatja, a külső kamerarendszer használata közben például a hajlított kijelző felső részén követhető a kamerakép, alul pedig a korábban lőtt fotók és kamerafunkciók - de más alkalmazásokban is elérhető az osztott kijelzős "notebookos" elrendezés.

Ha már szóba kerültek a kamerák, a hátlapon három darab 12 megapixeles szenzor figyel, melyek közül a hagyományos, fő érzékelő, illetve a 2x optikai zoomot biztosító teleobjektív is kapott optikai képstabilizációt - a csokor harmadik tagja az ultraszéles, 123 fokos látószöget biztosító kamera. A hátlapi kamerarendszerrel igény szerint szelfik is lőhetők, ilyenkor a telefont kinyitva, a fedlapi kijelzőn követhető az aktuális kamerakép.

GLOBÁLISAN EGYSÉGES VAS

A kettéosztott készülékházban a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkája teljesít szolgálatot, egy darab 3,09 gigahertzes, illetve három 2,42 és négy 1,8 gigahertzen ketyegő Kryo 585 maggal - Exynos chippel szerelt variánst az eszközből a gyártó nem dob piacra. A lapkához 256 vagy 512 gigabájt tárterület és 12 gigabájt RAM párosul, a hajtogatható telefon emellett természetesen 5G támogatással érkezik.

5 jó érv az online Flutter képzésünk mellett Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett! Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

5 jó érv az online Flutter képzésünk mellett Szeptember 14-én Flutter alapú mobilfejlesztői képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

Az eszközben egy 4500 mAh kapacitású akkut találunk, ami bár valamivel nagyobb mint az előző generációból ismert telep, azóta a gyártó hagyományos csúcsmodelljeibe is szerelt ennél nagyobb akkumulátorokat is - az év első felében megismert Galaxy S20 Ultra 5G például 5000 mAh-s akkut kapott, de a napokban a gyártó egy 7000 mAh-s teleppel szerelt, középszintű modellt is bejelentett a Galaxy M51 formájában. Mindenesetre az előző generációs Foldnál nem voltak különösebb gondok az üzemidővel, remélhetőleg az új modell is ügyesen gazdálkodik majd az akkuval.

A Galaxy Z Fold2 tehát elsőre kifejezetten ígéretesnek tűnik, a korábbi modell számos gyengeségével leszámol - néptelefon persze ebből a verzióból sem lesz, a gyártó azt a szokott módon egészen csillagászati árcédulával dobja piacra. A rajtra hazánkban sem kell sokat várni, a Samsung legújabb hajtogatható telefonja már előrendelhető, a boltok polcain pedig szeptember 18-tól tűnik fel, fekete és bronz színekben. A készülék az ultraprémium szegmenst is megszégyenítő, bruttó 750 ezer forintos árcédulával kapható.