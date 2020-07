A memóriachipek vitték a vállukon a Samsungot az idei Q2-ben

Összességében jól tudott navigálni a Samsung a globális koronavírus-járvány kihívásai között az idei második negyedévben: noha a cég bevételei valamelyest csökkentek, profitját így is növelni tudta. A koreai gyártó 44,4 milliárd dollárnak megfelelő bevételről számolt be az időszakban, ez 5,6 százalékkal kevesebb 2019 második negyedének eredményeinél. A bevételcsökkenés dacára a profit hízott, az több mint 4,6 milliárd dollár értékű koreai wonnak felelt meg, 7,3 százalékkal felülmúlva az előző évi Q2-es jelentés számait. Ez főleg a memóriachipekre irányuló stabil keresletnek köszönhető, a vállalat más részlegeit már jobban megviselték a globális kijárási korlátozások és boltbezárások.

A PRÉMIUM ESZKÖZÖK HÚZTÁK A KONZUMER RÉSZLEGET

A gyártó Consumer Electronics divíziója 8,5 milliárd dollár bevételt termelt 2020 második negyedévében, ehhez 611 millió dolláros üzemi nyereség párosult. Előbbi 9 százalékos csökkenést jelent éves viszonylatban, míg utóbbi 5,8 százalékos növekedésnek felel meg. Bár a cég szerint a globális kijárási korlátozások miatt több fontos régióban visszaestek a konzumerelektronikai cikkek eladásai, a vállalatnak televízióinál sikerült az online értékesítésre helyezni a hangsúlyt az időszakban, ráadásul a prémium eszközök, például a QLED tévék a Q2-ben is rendívül kelendők voltak. Hasonló volt a helyzet a háztartási gépeknél is, amelyek között szintén a felső kategóriás modellek húzták a cég szekerét. A cég a következő időszakban is megnövekedett keresletre számít a prémium termékkategóriákban.

Az IT & Mobile Communications részleg, amely egyebek mellet a mobilhálózati eszközökért és okostelefonokért felel, 17,3 milliárd dollárnak megfelelő bevételt produkált - ez fájdalmas, 20 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi teljesítményhez képest. A bevétel oroszlánrészét, 16,5 milliárd dollárt az okostelefonok hozták a konyhára, noha eladásaik érezhetően csökkentek a koronavírus sújtotta időszakban, az említett korlátozásoknak, illetve a boltok ideiglenes bezárásának hála. A látszólag komoly zuhanás dacára ugyanakkor a vállalat derekasan növelni tudta a részleg üzemi nyereségét, 25 százalékkal 1,6 milliárd dollárra - ezt főként a marketingköltségek visszaszorításával tudta elérni. A Samsung az idei harmadik negyedévben az okostelefon-eladások erősödését várja, főként az új Note és Fold modellek közelgő rajtjával.

A MEMÓRIA MENTETTE MEG A NAPOT

A koreai cég bevételének legnagyobb részét a Device Solutions üzletág termelte, amely a kijelzőpaneleket és félvezetőket gyártó részlegeket is tömöríti. A divízió az időszakban több mint 20,9 milliárd dollár bevételről számolt be, ez 6 százalékos növekedés a megelőző év második negyedéhez képest. A DS üzemi nyeresége 4,8 milliárd dollár volt, ami látványos, 38 százalékot meghaladó növekedést jelent. A részleg gerincét a félvezetőgyártás adta, amely több mint 15,2 milliárd dollárért felelt a bevételből (13 százalékkal többért mint egy éve) ezen belül is a memóriák értékesítéseiből 12,2 milliárd dollárnak megfelelő összeg folyt be a Samsunghoz. A sikert főként a PC-kbe és adatközpontokba szánt memóriák hajtották, illetve az 5. generációs V-NAND-ra történő átállás is pozitív hatással volt a gyártó teljesítményére. Az év további részében a cég a mobilos komponensigények helyreállására számít.

Ugyancsak a DS részlegen belül a kijelzőpanelek 5,6 milliárdos forgalmat generáltak, ami 12 százalékos visszaesést jelent éves viszonylatban. A szegmenst az okostelefon-kijelzők iránti lecsökkent igény, illetve a tévékhez értékesített panelek visszafogottabb kereslete is megtépázta, noha a Samsung 2020 második felében itt is a helyzet javulására számít. Végül de nem utolsó sorban az ugyancsak a cég szárnyai alatt dolgozó Harman is megér egy említést, a hangrendszereiről ismert részleg 1,3 dollárnak megfelelő bevétele masszív, 39 százalékos visszaesés eredménye - itt is elkél tehát a következő negyedévekben várt fellendülés.