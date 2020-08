Bemutatkozott a Samsung Galaxy Note20 széria

A szokott menetrend szerint megérkeztek a Samsung Galaxy Note sorozatának legújabb modelljei: a telefonokból a várakozásoknak megfelelően két méret látott napvilágot, azonban míg eddig a cég azonos generációs Note szériába tartozó, különböző méretű csúcstelefonjai képátlójuktól eltekintve csak kisebb különbségeket vonultattak fel, idén jóval látványosabban nyílik ki az olló a Galaxy Note20 és Note20 Ultra névre keresztelt telefonok között. Az új Note-ok mellett a Samsung legújabb hajtogatható csúcsmodelljét is felvillantotta.

KIÉLEZETT TERMÉKKONTRASZT

Már dizájn terén is jól láthatók a különbségek a két Note között, míg a Note20 lekerekített sarkokat és sík kijelzőt kapott, addig az Ultra variáns megjelenése jóval szögletesebb, kijelzője szélei pedig az ismert ívekbe hajlanak. Az előlapi kamerát mindkét esetben a felül, a panel közepébe ütötte a gyártó, az eszközök hátlapján pedig téglalap alakú kamerablokkban figyel három-három méretes lencse. Mindkét ház IP68-as védettségi besorolást kapott, így a kádba ejtéstől nem kell különösebben tartani.

A kisebb modell 6,7, míg a nagyobb verzió 6,9 hüvelykes Super AMOLED panelt kapott, előbbi 1080x2400, utóbbi 1440x3088 pixel felbontással, 393, illetve 496 PPI pixelsűrűséggel. Mindkét panel megkapta a HDR10+ plecsnit, azonban míg a kisebb képernyő mezei 60 hertzes frissítési rátával dolgozik, a prémium, pontosabban ultraprémium modellnél 120 hertzre tekerte az értéket a gyártó. A Note20 60 hertzes frissítési rátája meglepő választás a gyártó részéről, hiszen bár a két modell közül ez utóbbit pozicionálja alacsonyabbra, így is borsos árú prémium készülékről van szó, mára pedig a 90 hertzes panelek is elkezdtek lecsorogni a barátságosabb árkategóriákba. Jó hír viszont, hogy az eszközöket a Corning legújabb Gorilla Glass üvege borítja, amely az elődöknél számottevően jobb strapabíróságot és karcállóságot ígér.

A motorháztető alatt mindkét modell európai verzióiban, így hazánkban is a Samsung Galaxy S20-akból ismert Exynos 990 lapkája dolgozik, két darab 2,73 gigahertzes Mongoose M5, két 2,5 gigahertzes Cortex-A76, illetve négy darab, 2 gigahertzre állított Cortex-A55 maggal - az Egyesült Államokban szokás szerint Qualcomm chippel kerül piacra a széria, ott a gyártó ismert idei csúcslapkája, a Snapdragon 865 található benne. A kisebb verzióban 8, míg a nagyobb változatban 12 gigabájt RAM található, előbbinél akár 256, utóbbinál 512 gigabájtos maximális tárhely társaságában. A Galaxy Note20 hazánkban 4G- és 5G-képes verzióban, a Galaxy Note20 Ultra pedig 5G kiadásban lesz elérhető.

ISMERŐS KAMERÁK

Nem jön meglepetésként, hogy kamerában is a Note20 Ultra az erősebb, a hátlapi kamerablokkot, legalábbis részben, a Galaxy S20-tól örökölte a telefon. A blokk tetején megtalálható a jól ismert, 108 megapixeles szenzormonstrum, optikai képstabilizációval megtoldva, itt már lézeres autofókusszal is kiegészítve. Az 5x optikai zoomra képes (szintén optikai stabilizációval szerelt), telefotó kamera itt 12 megapixeles, ugyancsak periszkóp elrendezéssel. A trió harmadik tagja egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű szenzor.

A mezei Note20-ra ennél visszafogottabb felhozatal jutott, noha szégyenkeznie ennek a modellnek sem kell, itt lényegében a Galaxy S20 és S20+ modellek kamerái köszönnek vissza. A fő szenzor itt 12 megapixel, az optikai képstabilizáció itt sem maradt ki, ahogy a 64 megapixeles telefotó kamera mellől sem, amely 3x optikai zoomot ígér. Az ultraszéles látószögű szenzor itt is 12 megapixel felbontást kapott. Az előlapon mindkét modellen egy 10 megapixeles kamerát találunk.

Az akku kapacitása a Galaxy Note20-ban 4300, a Note20 Ultrában 4500 mAh - bár kicsinek egyik telep sem mondható, hasonló méretű eszközökben láthattunk ennél számottevően nagyobb akkukat is, persze azoknál nem kell helyet csinálni a készülékházban tárolható érintőtollnak. Az akkumulátor mindkét telefonon támogatja a 25 wattos gyorstöltést, illetve a 15 wattos vezeték nélküli töltést is. Ahogy a csúcsmodelleknél egyre gyakrabban, a fordított vezeték nélküli töltés is ott van az új Note-ok tarsolyában.

S-PEN

Ha pedig már szóba került, a Note sorozat legfontosabb védjegye, az S-Pen stylus természetesen mindkét telefonban ott van: az érintőtoll idén már 9 milliszekundumos válaszidőt produkál, akárcsak az Apple Pencil a cupertinói óriás táblagépein - ezzel a cég sokkal jobb beviteli élményt ígér, a rajzolt vonalak sokkal élethűbben tartják majd a tempót az S-Pen kijelzőn sikló hegyével.

A Note20 modellek Android 10-zel a fedélzetükön érkeznek, illetve érdekesség, hogy már vezeték nélkül, Miracaston keresztül is támogatják a Samsung DeX néven ismert asztali felhasználói felületét. A gyártó Bixby virtuális asszisztense is ott van az eszközökön, noha kérdés meddig, a Google ugyanis komoly erőfeszítéseket tesz, hogy meggyőzze a Samsungot a váltásról Google Assistantra.

Az árazás, ahogy az lenni szokott, nem mondható pénztárcabarátnak: a Galaxy Note20 bruttó 355 ezer forintos, a Note20 5G pedig bruttó 390 ezer forintos áron kerül a boltokba. A Galaxy Note20 Ultra 5G bruttó ajánlott végfelhasználói ára 485 ezer forint. A készülékek már előrendelhetők és még augusztus folyamán a boltok polcain is megjelennek.

GALAXY Z FOLD 2

A vállalat az új Note-ok mellett hajtogatható csúcsmodelljének új vassal és új nevezéktannal érkező legfrissebb verzióját, a Galaxy Z Fold 2-t is felvillantotta, noha egyelőre nem árult el túl sok részletet a készülékről. Az ugyanakkor már a képek alapján látható, hogy a dizájn egyik legnagyobb hiányosságát, a csukott állapotban használható, aprócska előlapi kijelzőt orvosolta a cég, a panel az új modellen már lényegében a teljes előlapot kitölti, ahogy a mezei csúcstelefonoknál megszokhattuk. A külső panelbe egy középen elhelyezett szelfikamerát is beleütött a gyártó, feláldozva az első generáció hajlítható kijelzőjének jobb felső sarkában éktelenkedő, méretes notch-ot. A belső panel méretét is elárulta a cég, az 7,6 hüvelykes képátlót kap.

Emellett a gyártó szerint a zsanérmechanizmus is finomodott, így sokkal jobban véd a bejutó por ellen, továbbá a hajlítható panelt borító műanyag is strapabíróbb lett. A zsanér továbbá már három pozícióban is képes megállni, így a telefon le is támasztható "sátor" üzemmódban. A Samsung a Galaxy Z Fold 2 további részleteit a szeptemberi bejelentésre tartogatja.