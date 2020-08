Új, vezeték nélküli fülest és okosórát is villantott a Samsung

Az új Note20 modellek mellett szokásához híven több kiegészítővel is készült nyári termékbejelentésére a Samsung, a gyártó új Galaxy Watch 3 okosóráját, illetve Galaxy Buds Live füleseit is bemutatta.

GALAXY WATCH 3

A koreai vállalat okosórájának legújabb generációja kifejezetten tetszetős külsőt kapott, rozsdamentes acél, illetve titán változatban is elérhető, ráadásul jól láthatóan vékonyabbra sikerült mint elődje, mind a 41, mind pedig a 45 milliméteres kivitel esetében. Előbbi modellen 1,2, utóbbin 1,4 hüvelykes AMOLED kijelzőt találunk, 360x360 pixel felbontással amely mögött mindkét esetben kétmagos, 1,15 gigahertzen ketyegő Exynos 9110 processzor, 1 gigabájt RAM, és 8 gigabájt belső tárhely dolgozik. A kisebb órába 247, nagy testvérbe pedig 350 mAh kapacitású akkut szerelt a gyártó. Az elegáns készülékházak IP68-as besorolása mellett 5 ATM víznyomásnak is ellenállnak.

A Galaxy Watch 3 a Samsungtól ismert Tizen OS 5.5-ös verzióját futtatja, amely az oldalsó gombok mellett az érintőkijelző körül található, kifejezetten intuitív, forgatható gyűrűvel is vezérelhető. Az eszköz EKG szenzort, illetve vérnyomásmérési funkciót is kapott, noha ezeket a vállalat egyelőre nem minden piacon aktiválja. A készülékkel a véroxigén-szint is szemmel tartható a különböző fitnesz-célkitűzések eléréshez, az okosóra továbbá idén az alvásfigyelésre is nagyobb hangsúlyt fektet, a korábbi generációknál pontosabb méréseket ígér az alvás minőségének követésére.

Természetesen sportfunkciók között a különböző edzésformák monitorozása is ott van, az eredmények pedig a szokott módon, a Samsung Health alkalmazásban elemezhetők. Ahogy lenni szokott, a digitális számlapok is testreszabhatók, ehhez a Samsung társalkalmazásában több mint 80 ezer lehetőséget kínál, illetve egyedi grafikák készítését is lehetővé teszi. Mindkét méretből elérhető lesz eSIM-mel szerelt, LTE-képes verzió is. A készülékek 41 és 45 milliméteres, Bluetooth-os kiadásai bruttó 150 ezer, illetve 160 ezer forintos ajánlott fogyasztói árcédulát kapnak, az LTE-s kiadások esetében pedig bruttó 170 és 180 ezer forint az ajánlott árazás. Az eszközök augusztus 21-től lesznek kaphatók, a titán változatok ugyanakkor csak az év végéhez közeledve érkeznek meg.

GALAXY BUDS LIVE

A Samsung új vezeték nélküli fülesei a korábbi modellekhez képest jelentősen újragondolt dizájnnal érkeznek, a bab alakú, Bluetooth 5.0-s fülhallgatók a gyártó ígérete szerint a korábbinál jóval kényelmesebben illeszkednek a felhasználók füleibe - a plusz kényelemért pedig apró "tartószárnyakkal" is kiegészíthetők.

A füleseken 12 milliméteres hangszórók és három-három külső mikrofon figyel, amelyek a headset funkciók mellett az aktív zajszűrésben is fontos szerepet játszanak. A Galaxy Buds Live dedikált játékfunkciót is kapott, amellyel alacsony késleltetést ígér. A fülesek 60 mAh kapacitású akkumulátorai attól függően, hogy be van-e kapcsolva az aktív zajszűrés, illetve az egyes piacoktól függően elérhető, folyamatosan fülelő Bixby funkció, 5,5-8 óra üzemidőt ígérnek, ami a töltőtokban lévő 472 mAh-s teleppel 20 órára tolható ki. Utóbbi támogatja a gyorstöltést, amellyel a gyártó szerint 5 perc alatt egy órányi zenehallgatás csikarható ki a fülesekből - az eszköz persze vezeték nélkül is tölthető. A Galaxy Buds Live fülesek szintén augusztus 21-én kerülnek a boltokba, bruttó 70 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron.